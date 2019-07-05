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باشرت منتخبات كرة الطاولة بمختلف مراحلها السنية تدريباتها على صالة نادي السالمية بحضور 25 لاعبا وبقيادة المدير الفني الوطني صبري جمعان استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام منتصف سبتمبر المقبل في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وشهد التدريب نائب رئيس اتحاد اللعبة خالد الخضري وأمين الصندوق ورئيس لجنة المنتخبات انور الكندري، فيما سيغادر وفد المنتخب إلى هنغاريا منتصف أغسطس المقبل لإقامة معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين.

من جانب آخر، بارك الخضري للشباب الرياضي انتخاب الشيخ فهد ناصر الصباح رئيسا لمجلس ادارة اللجنة الأولمبية، مؤكدا بأن الرياضة الكويتية مقبلة على نقلة نوعية في جميع الالعاب بقيادة شابة تتطلع للإنجاز، وأضاف: «يولي رئيس مجلس الإدارة علي الدبوس وجميع الأعضاء اهتماما كبيرا بتطوير مستوى المنتخب وايصاله لمرحلة اعداد متقدمة بما يضمن منافسته في البطولات الدولية المقبلة»، مقدما شكره لإدارة نادي السالمية على توفير الصالة وكذلك الهيئة العامة للرياضة وخاصة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا لدعمهم اللعبة والموافقة على إقامة معسكر خارجي للمنتخب.

