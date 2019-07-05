دوليه

عقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر جلسة مع بعض لاعبي الفراعنة في غرفته بالفندق الذي تقيم به البعثة.ويحاول صلاح تحفيز الفريق لتقديم مستوى مميزا في المباريات المقبلة بداية من مواجهة جنوب أفريقيا غدا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأبدى صلاح عدم رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه منتخب الفراعنة خلال دور المجموعات مؤكدا أن مرحلة خروج الخاسر لا تحتمل أي خطأ.

ولم يعف صلاح نفسه خلال الجلسة من اتهامات التقصير، مؤكدا أن الجميع يجب أن ينسى الأداء الضعيف في دور المجموعات.وتأهل المنتخب المصري في صدارة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة (9 نقاط) وسيواجه جنوب أفريقيا غدا في ثمن نهائي البطولة القارية.

