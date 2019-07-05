دوليه

اقترب الزمالك من ضم حارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد لدعم حراسة المرمى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود جنش حارس الفريق خلال تواجده مع المنتخب المصري وتأكد غيابه لنحو 6 أشهر.

وعقد رئيس الزمالك مرتضى منصور اجتماعا مع عواد في منزل رئيس القلعة البيضاء من أجل حسم انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد عقد عواد مع الإسماعيلي لمدة موسمين ولم يتضح بعد موقف الحارس من الاستمرار مع الفريق أم رحيله مرة أخرى بعدما لعب الموسم الماضي معارا للوحدة السعودي.وأكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي انقطاع عواد عن خوض المران وأنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية على كل مران يغيب عنه. وتابع: «لم نتلق أي عرض رسمي من أي ناد في مصر من أجل التعاقد مع عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية واللاعب مرتبط بعقد مع الإسماعيلي». وواصل: «لا يستطيع أي ناد في مصر الجلوس والتفاوض مع عواد إلا من خلال إدارة الإسماعيلي». وأفاد: «إذا أراد مواصلة الانقطاع عن التدريبات فهذا شأنه وسوف يتم تغريمه وفقا للائحة ولن نفرط فيه».

