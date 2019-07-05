دوليه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تشكيلته المثالية لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، لفت فيها غياب محمود حسن «تريزيغيه» الذي برز مع منتخب الفراعنة، ومبارك بوصوفة الذي اختير مرتين أفضل لاعب مع المغرب، ما أثار انتقادات عبر مواقع التواصل.

ولفت أداء تريزيغيه لاعب قاسم باشا التركي في مركز الجناح الأيسر للفراعنة، فسجل هدف الفوز في المباراة الأولى على زيمبابوي (1- 0) ضمن منافسات المجموعة الأولى، واختير أفضل لاعب في المباراة الثانية ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية (2- 0) بعدما صنع تمريرة حاسمة لهدف محمد صلاح.أما بوصوفة، فاختير أفضل لاعب في المباراة الأولى للمغرب ضد ناميبيا في المجموعة الخامسة، وأيضا في المباراة الثالثة ضد جنوب إفريقيا حين سجل هدف الفوز (1- 0) في اللحظات الأخيرة من المباراة.

لكن تريزيغيه غاب عن التشكيلة المثالية التي أعلنها الاتحاد الإفريقي غداة نهاية الدور الأول، والتي ضمت أربعة من زملائه هم صلاح والحارس محمد الشناوي والظهير الأيمن أحمد المحمدي والمدافع أحمد حجازي.وتضمنت التشكيلة الأساسية المعلنة أسماء قلب الدفاع الكاميروني يايا بانانا، والظهير الأيسر المغربي أشرف حكيمي، وفي خط الوسط الجزائريان رياض محرز واسماعيل بن ناصر والملغاشي أنيسيت أندريانانتيناينا، وفي خط المقدمة صلاح (جناح أيمن) وزميله في ليفربول الإنكليزي، السنغالي ساديو مانيه (أيسر) الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف ولم يقدم أداء يذكر في الثانية واختير أفضل لاعب في الثالثة بعد تسجيل هدفين، والغاني جوردان أيوو.أما دكة البدلاء، فتضمنت كل من الحارس الكاميروني أندريه أونانا وزميله أندريه زامبو أنغويسا، والجزائريين يوسف عطال ويوسف البلايلي، وقائد المغرب المهدي بن عطية، والغاني واكاسو مبارك، والملغاشي شارل أندريا.

وأثار غياب تريزيغيه، إضافة الى بوصوفة ومواطنه نور الدين أمرابط، انتقادات عبر مواقع التواصل، لاسيما أن اللاعبين كانا من الأبرز في الدور الأول، وساهم كل منهما في قيادة منتخب بلاده الى ثمن النهائي بتحقيق ثلاثة انتصارات في المباريات الثلاث في دور المجموعات.

وأعاد عشرات المستخدمين المصريين على موقع «تويتر» نشر صورة التشكيلة المثالية التي وضعها الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي، وأرفقوها باسم تريزيغيه مع علامة استفهام أو تعجب.وكتب أحدهم «أي تشكيلة .. تخلو من بوصوفة وتريزيغيه لا يعتد بها».

وأوضح عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية في البطولة، لوكالة فرانس برس، أن اختيار التشكيلة تم من قبل «لجنة خبراء فنية تحدد أي لاعب في أي مكان»، مشيرا الى أن اللجنة التي توزع أعضاؤها على الملاعب الستة المضيفة للبطولة «تضم خبراء ولاعبين ومدربين سابقين»، وتضع تقييمها بناء على ما بين 15 الى 20 عامل أداء.

