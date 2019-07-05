دفتر أحوال

لقي شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً مصرعه عصر أول من أمس غرق في البحر مقابل الشاليهات الجنوبية.

ووفق مصدر أفاد بان بلاغا ورد عصر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بغرق شاب في البحر مقابل الشاليهات الجنوبية، وعلى الفور توجه رجال الأمن وفرق الانقاذ البحري لمراكز المهلب والسالمية وعدد من الغواصين لموقع البلاغ وعلى مدى ساعتين من البحث في البحر عثر على الشاب في البحر وقد فارق الحياة. وأوضح المصدر الى ان الشاب الغريق تبين بانه سعودي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً وانه وخلال ممارسته السباحة في البحر جرفته الامواج الى الداخل ما تسبب بغرفة. تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقل الجثة، فيما باشر رجال الأمن التحقيق.

