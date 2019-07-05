دفتر أحوال

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الادارية /2 مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بصفته بأن ترد الهيئة إلى دكتورة تعمل بوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية 15,800 ألف دينار قيمة ماتم خصمه منها تحت بند بدل السكن المقر بالقرار رقم 1659 لسنة 2002.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية نور بن حيدر أنه على سند من القول بأن موكلتها حاصلة على الدكتوراه وتعمل بوظيفة استاذ مساعد بكلية التربية الاساسية منذ عام 2002 وحيث ان المدعي عليه الاول مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته قام بصرف بدل سكن شهري لها وبعام 2013 تملكت شقة وقامت بتزويد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتلك الوثيقة خلال نفس السنة 2013 لوقف بدل السكن لها، وقد فوجئت بمطالبتها برد مبلغ 25 ألفاً بزعم صرفه لها كبدل سكن دون وجه اعتبارا من عام 2008 لعدم تجديد المستندات اللازمة ولما كان المدعى عليه الثاني قام بخصم مبالغ من راتبها تفوق المبالغ المستحقه للمدعى عليه الاول بصفته بالمخالفة للقانون. وقالت المحكمه في حيثيات حكمها إن صح قيام الهيئة المذكورة بوقف صرف البدل للمدعية استنادا إلى حصولها على سكن خاص بعام 2013، إلا أن قيامها بخصم مبلغ 15 الفاً من راتب المدعية لتقاعسها عن تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقها بدل السكن، قد وقع بالمخالفة للقانون، ولما أوجبه عليها نص البند السابع من القرار رقم 1659 لسنة 2002 آنف الذكر، وبما تقضي معه المحكمة بالزام الهيئة برد ذلك المبلغ للمدعية.

