دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عصام محمد السداني بإلغاء حكم محكمة اول وثاني درجة والقضاء مجددا بإلزام وكيل بمبلغ 680 ألف دينار كويتي عن اعمال وكالته.

وترجع وقائع الدعوى التي اقامها المحامي سلطان الطوالة بصفته وكيلا عن ورثة الطاعنين ضد وكيلهم وذلك بان قام الاخير بصفته وكيلا بفتح حساب لدى احد البنوك الكويتية وقد قام بسحبها من هذا الحساب بموجب التوكيل العام الرسمي مع حق الرهن لإدارة أموالها وفتح الحسابات في البنوك لإيداع الأموال المحصلة لحسابهم ومن ثم قام بإجراء عمليات سحب وإيداع، ولما طالبوه بتقديم كشف حساب عن تلك الأعمال التي قام بها على هذا الحساب نيابة عنهم امتنع عن ذلك، ومن ثم أقام الطوالة دعواه بغية القضاء بمبلغ 680 الف دينار كويتي.

وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة والتي قضت برفض الدعوى ومن ثم طعن على الحكم الصادر بالاستئناف الا انه قضي فيه برفض وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يرتض الطوالة الحكم الصادر فطعن عليه بالتمييز وأسس طعنه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وذلك بان المطعون ضده بوصفه وكيلاً عن مورثهم وانه قام بفتح الحساب الجاري محل التداعي باسمهم، وتعامل عليه إيداعاً وسحباً نيابة عنها وليس بصفته الشخصية ومقتضى ذلك أن الأموال المودعة به تكون مملوكة للورثة ويتعين على وكيلهم تقديم بيان مفصل عن أعمال وكالته التي أجراها على هذا الحساب إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الأصول المقررة بقواعد الإثبات حينما ألقى عبء إثبات انشغال ذمة الوكيل بالمبالغ المسحوبة من الحساب على الطاعنين.

