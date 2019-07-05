دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عن قيامه بالاعتداء بالضرب واتلاف مركبة سائق تاكسي جوال اثناء حادث تصادم. واسندت النيابة العامة الى المتهم انه احدث عمدا بالمجني عليه اذى افضى الى اصابته بعاهة مستديمة بأن صفعه على اذنه اليسرى باستخدام يده وتخلف عنها ضعف سمع توصيلي بسيط بالاذن اليسرى وقدرت اللجنة الطبية المختصة بمستشفى زين التخصصي نسبة العجز المتخلف عن ذلك بنحو 1% من قدرة الجسم الكلية وذلك ثابت في تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي واتلف عمدا وبقصد الاساءة المركبة المملوكة لشركة اجرة واحدث بها الاضرار والتلفيات. وحضر المحامي علي الحرز عن المتهم امام محكمة الاستئناف مطالبا بالغاء الحكم الصادر بحقه لتعارض الدليل القولي مع الدليل الفني وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه.

