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حسم أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية د. محمد غريب موعد عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن الحسابات الفلكية تؤكد أنّه 11 أغسطس المقبل.

وقال إنّ عيد الأضحى سيكون موحداً على كل الدول الإسلامية خلاف عيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.

ولفت إلى أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في كل الدول الإسلامية، موضحاً أنّ مصر بانتظار رأي المملكة العربية السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

وتسبب رؤية هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر، في خلاف بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، إذ إنّ الحسابات الفلكية حددت أنّ الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتسببت عدم رؤية الهلال في إعلان دار الإفتاء، أنّ يكون الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر.

وكان الدكتور محمد غريب الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، أكد في الثالث من يونيو أنّ الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد بشأن تحديد موعد عيد الفطر فلكياً لم تخطئ، مشيرا إلى أنّ هذا النظام متبع في جميع دول العالم.

