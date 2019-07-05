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أعلنت دار جوليان للمزادات أن ثوبا ارتدته النجمة إليزابيث تيلور، في حفل جوائز الأوسكار في عام 1974 وأكثر من 1200 قطعة من حياة الممثلة الراحلة، ستعرض للبيع في مزاد أوائل ديسمبر.

وتوقعت دار المزادات في بيان، الأربعاء الماضي، بيع الثوب الأزرق الفاتح المصنوع من الشيفون، وصممته إديث هيد مقابل ما يتراوح بين 4 و6 آلاف دولار.

وسيعرض في المزاد أيضا حزام من الفضة الخالصة مطلي بالذهب من إنتاج شركة كارتييه طلبت تيلور نقش اسم والدتها عليه. وقال دارين جوليان، الرئيس والمدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات، إنه يتوقع بيع الحزام بأكثر من 40 ألف دولار. وسينظم المزاد بين 6 و8 ديسمبر في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا. وسيشمل أيضا حليا وشعرا مستعارا وأعمالا فنية ومقتنيات من منزل تيلور. وقال جوليان إنه يتوقع أيضا عرض أعمال فنية قد تباع مقابل ما يصل إلى 60 ألف دولار.

