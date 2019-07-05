إبراهيم عبدالرسول أحمد الاشوك، (82 عاماً)، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 90002941، النساء: الشعب، ق6، ش68، م8

صالح خليف شبيلي العنزي، (90 عاماً)، شيع، الرجال: الصليبخات، ق2، ش107، م65، ت: 99853623، النساء: الصليبخات، ق2، ش106، ج10، م31

مطلق سند مزيد المطيري، (83 عاماً)، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99020599، النساء: صباح الناصر، ق5، ش40، م9، ت: 55060550

حمد سليمان حمد القاضي، (40 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، مشرف، ق3، الشارع الثاني، م33، ت: 99800337 - 66845050

محمد رضا يوسف بهبهاني، (86 عاماً)، شيع، الرجال: الشرق، الحسينية الجديدة، ت: 22418664، النساء: الشعب، ق2، ش26، م7، ت: 98921868

إنا لله وإنا إليه راجعون