الأولى

حار بحار ضرب عدد من النواب الحديد وهو ساخن عندما قدموا مقترحا ينهي مشكلة الاستبدال في التأمينات على هامش جلسة طرح الثقة التي عبرها بنجاح وزير المالية نايف الحجرف. وعلمت النهار من مصادر برلمانية انه ستتم مناقشة المقترح في عطلة المجلس الصيفية عبر اجتماعات تعقدها اللجنة المالية، متوقعة ان يتم التعديل عليه، او تقديم اقتراحات اخرى يتم دمجها في قانون واحد. وكشفت المصادر ان زبدة المقترحات ستتمحور حول دفع الحكومة مبالغ فوائد الاستبدال بحيث يدفع المتقاعد بالأقساط المبلغ الأساسي الذي تسلمه كاش فقط، بالاضافة الى الغاء الاستبدال نهائيا، كما لن يستطيع المتقاعد ان يستبدل راتبه بعد تنفيذ القانون والاستعاضة عنه بنظام القرض الحسن بأمثال الراتب.

وأكدت ان هناك موافقة حكومية ضمنية لحل مشكلة الاستبدال بأسرع وقت وان الحكومة ستتعاون بصورة كبيرة لطي هذا الملف نهائيا وحرق الورقة التي يلعب بها البعض لتأجيج الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه قال النائب محمد الحويلة: تقدمت مع الزملاء نايف المرداس ومبارك الحجرف وناصر الدوسري وعلي الدقباسي باقتراح بقانون لاضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 77 من قانون التأمينات لالزام المؤسسة بتغطية الفرق بين المبلغ النقدي المستبدل والقيمة الاستبدالية، لايماننا بأن هذه هي أنجح وأسرع طريقة لمعالجة الخلل في القانون.

بدوره، جدد النائب رياض العدساني التلويح باستجواب رئيس الحكومة اذا تخاذلت الحكومة عن تعهدها بعدم التنسيق مع النواب في مسألة انتخابات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد المقبل.

وقال ان اللجان تعتبر دينامو مجلس الأمة ولهذا السبب طالبت الحكومة أن تمارس دورها الدستوري وتقف على مسافة واحدة دون التنسيق مع بعض النواب واقصاء البعض الآخر.

وختم بقوله: بالنسبة لي بدأ دور الانعقاد الرابع منذ اليوم، والاصل هو تكثيف الرقابة وتقديم الاسئلة البرلمانية وكذلك تجهيز التشريعات لدور الانعقاد المقبل.