الأولى

تمنى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الحكومة ألا ترد قانون المحاماة،مؤكدا انه ليس من المنطقي ان ترده بعدما صوتت معه. وقال في كلمة له خلال احتفال جمعية المحامين بالموافقة على القانون الجديد: أتمنى ألا يرد خاصة أن الحكومة صوتت معه وليس من المنطق أن ترده.

وزاد : هناك بعض الجزئيات قمت بالتصويت ضدها ولم أكن مع الأغلبية التي فرضت رأيها لكن هذه هي الديموقراطية، لافتا الى ان هناك إنجازا تشريعيا كبيرا أفخر به لأن جمعية المحامين كان لها دور فيه وهو تمكين المواطن من اللجوء بمعايير معينة إلى المحكمة الدستورية. ولفت إلى أنه لو أراد النواب الخمسون أن يأخذوا من حقوق أي مواطن فلن يستطيعوا أن يمسوا أي حق من حقوقه الدستورية بأي شكل من الأشكال وإن صوتوا على أي قانون مجتمعين.

وأضاف ان المواطن يستطيع منفردا التوجه إلى المحكمة الدستورية واسترداد حقوقه،وهذا القانون ليس استثناء فمن يعتقد أن هناك جزئيات معينة في القانون غير دستورية فمن حقه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية ويحتكم اليها، وهو واثق ان ما يصدر عنها من أحكام وقرارات ملزم للجميع.

وقال إن المكتسبات العديدة الموجودة للمحامين يجب ألا تمس ولذلك يجب ألا يرد هذا القانون، موضحا أن المحامين اتبعوا الأساليب والطرق السليمة لتحقيق هدف سام، وتكللت جهودهم بالنجاح.

وأشار إلى قناعته بأنه لا يمكن لـ 50 نائبا و15 وزيرا أن يحدثوا أي تغيير إيجابي في المجتمع من دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني، وقال ان قانون المحاماة خير دليل على ذلك.

ووجه الغانم رسالة إلى جمعيات النفع العام كافة ومؤسسات المجتمع المدني بقوله هكذا تحل الأمور وهكذا تتحقق الإنجازات بالتعاون والتضافر وليس بالتشاحن.. وبالحوار الراقي وتفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر وليس بالتشكيك في أي طرف يختلف معك في وجهة النظر.

من جهة اخرى، اكد رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي ان الدور الفعال والجهود العملاقة لرئيس المجلس مرزوق الغانم كان لها اثر بالغ في اقناع الكثير من النواب المترددين وبددت المخاوف وأثمرت صدور قانون الاحوال الشخصية الجعفرية بأغلبية كاسحة، بعد تأخُّر دام نحو ستة عقود، مشيرا الى انه جاء ثمرة اقتراحات مقدمة من النواب الشيعة مع النائبين صفاء الهاشم واحمد الفضل.

وقال الشطي في تصريح أمس ان الكويت تواجه الصراع من أجل الحرية والعدالة والمساواة، لافتا الى ان فكرة الكويت للجميع نهضت بها إرادة هذا الشعب الأبي ليقف أمام العنصرية المقيتة، ويكافح الطبقية المستكبرة، ويجاهد التمييز بل الاضطهاد الطائفي، ويصرخ في وجه العصبية القبلية.

وزاد : أمام هذا الإنجاز الوطني، كأن الكويتيين عادوا من خلاله إلى سماحتهم ورقيهم ولحمتهم، ونبذوا الطائفيين المعقدين، ولفظوا أعداء الوطن وخصماء الحق واليقين.

ونوه الشطي بالمطالبات الحقيقية للراحل محمد باقر المهري وبجهود لجنة صياغة القانون من علماء دين وقانونيين وبجهود الرعيل الأول من النواب، الذين قضوا حياتهم يتطلعون لهذا الهدف، مستذكرا قرابة العشرين شخصية، اضافة الى نواب المجالس المتعاقبة في هذا الصدد.