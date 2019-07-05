الأولى

لمواجهة ما اسموه تجاوزات البعض على نظام المعلومات المدنية، وتقديم بيانات غير صحيحة تخالف الواقع وتؤثر سلباً في حقوق المواطنين المتعلقة بعمليات القيد والانتخاب قدم 5 نواب اقتراحا بقانون الى مجلس الأمة يهدف الى انهاء تلك التجاوزات.

اوجب مقترح القانون على أصحاب المنازل والوحدات السكنية ابلاغ المعلومات المدنية كتابياً بأي تغيير في عمليات التأجير خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ التغيير.

وفرض المقترح على الهيئة اعداد تقرير نصف سنوي بعمليات التغيير في المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين الذين ينتقلون من مسكن إلى آخر، على ان ترفع هذا التقرير الى وزارة الداخلية. ونص الاقتراح على معاقبة من يدلي ببيانات غير صحيحة بشأن مسكنه بالحبس 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار. كما يعاقب بذات العقوبة كل من استغل عملية التغيير في الموطن السكني لاتمام أي تصرفات تخالف القانون.