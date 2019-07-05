الأولى

فقدت الكويت واحدا من رجالاتها الأوفياء وأحد أبرز رجال الأعمال وهو الراحل محمد رضا بهبهاني الذي كان بمثابة ماركة مسجلة في عالم الاقتصاد الكويتي، فهو أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والتجارية في الكويت، فقد اسهم رحمة الله عليه في تأسيس اللبنات الاقتصادية والتجارية في عدد من الصروح الاقتصادية التي اسهمت في نهضة الكويت الاقتصادية. (طالع ص 8)

بوعادل الذي مارس التجارة منذ شبابه استطاع أن يكون الوكيل الحصري لأكبر وأشهر الماركات العالمية، فهو وكيل إحدى أكبر وكالات السيارات وأكثرها مبيعاً في الكويت والمنطقة، حيث باتت GMC السيارة المفضلة لدى الكويتيين.

حصل الفقيد على العديد من الوكالات للماركات العالمية خاصة في قطاع السيارات، على غرار وكالة ديسيتو الأميركية، وجيب وبونتياك.