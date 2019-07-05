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وقعت وزارة الشؤون أمس، بروتوكول تعاون مع اتحادي الجمعيات والمزارعين لإنشاء شركة مساهمة في غضون 3 شهور لترويج المنتج الزراعي المحلي داخل التعاونيات.

وقالت وكيل الوزارة بالانابة هناء الهاجري ان هذا البروتوكول يُلزم الجمعيات بعرض المنتج المحلي أكثر من المستورد، ويضمن توحيد الأسعار،خصوصاً خلال فترة ذروة الانتاج التي تبدأ من أول أبريل وتستمر حتى أكتوبر من كل عام، حيث يبلغ المنتج الزراعي خلالها ذروته، ويكون قادراً على تلبيه احتياجات المستهلكين.

بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة عبد العزيز شعيب، إن الشؤون لاحظت استياء المزارعين الكويتيين من عدم عرض منتجاتهم في التعاونيات بالطرق الصحيحة، رغم أن المنتج الوطني يتسم بالجودة العالية، و يباع للوسطاء بأسعار زهيدة، حيث يقومون بتجزئته ثم اعادة بيعه بأسعار مضاعفة. وأوضح في تصريح صحافي أمس، ان ابرز بنود البروتوكول يتمثل في توزيع المنتج الوطني وإدخاله إلى التعاونيات من خلال اتحاد الجمعيات، عبر نظام آلي مميكن يُلزم الجمعيات بعرضه أكثر من المستورد. وأكد أن النظام الآلي الذي سيتم العمل من خلاله يحقق الشفافية ويضمن دقة البيانات وصحتها، كما يضمن عدم التلاعب في الأسعار والأوزان، ويحمي المزارع ويقضي على أوجه التلاعب والخلل السابقة.

وذكر شعيب، أنه من خلال الربط الآلي ستُحدد كل جمعية احتياجاتها من المنتج الوطني الزراعي، وترفعها إلى اتحاد الجمعيات، لافتا إلى أن طرق الدفع ستكون عبر حساب الموردين وبصورة مباشرة من خلال اتحاد الجمعيات. واشار الى أن هناك فترة سماح لاتحاد المزارعين للانتهاء من النظام الآلي وتجهيز المقر الخاص بالمزايدات، لافتا الى انه سيتم تفعيل البروتوكول مطلع أكتوبر المقبل.