مال وأعمال

دخلت الكويت عملياً عصر السيارات الكهربائية، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة خالد وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس الهيئة العامة للصناعة قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية للهيئة العامة للصناعة، وعضوية 13 موظفاً، يمثلون 12 جهة، هي الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بلدية الكويت، الأشغال العامة، الإدارة العامة للإطفاء، اتحاد وكلاء السيارات، الكهرباء والماء، غرفة التجارة والصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، إدارة المرافق العمومية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للبيئة.

ونص القرار في مادته الثانية، أن تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة، قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وحدد القرار في مادته الثالثة أهداف اللجنة المتمثلة في وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت، خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات، توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار القرار بأن اللجنة تختص بتحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها وفقاً لمسودة اللائحة الكويتية، وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في محطات شحن السيارات الكهربائية، وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية، وضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.

وبين القرار أن اللجنة وفقاً للقرار الداخلي لها، ستعقد اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي، بدعوة من مقرر اللجنة، بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة، وفي المكان الذي يحدد بالدعوى، على ألا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلى بحضور الأغلبية لأعضائها.

ويجوز دعوة عضو واحداً من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو، وللجنة الاستعانة بما ترى من الموظفين للجهات الممثلة في اللجنة وغيرها، كما يجوز لرئيس اللجنة بترشيح عضواً بديلاً في حال تغيب العضو الحالي.

