مال وأعمال

أكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن ضعف الجهاز المالي في بعض الجهات الحكومية وقف عائقاً في تسوية ديونها لدى الغير، حيث بلغت المستحقات المالية لـ5 جهات حكومية ما قيمته 627 مليون دينار. وفي التفاصيل بلغت مستحقات الجمارك لدى الغير أكثر من 144 مليون دينار، بينما بلغت مستحقات البلدية لدى الغير أكثر من 80 مليوناً، ومستحقات «الكهرباء» لدى الغير أكثر من 240 مليوناً، ومستحقات «الأشغال» لدى الغير أكثر من 73 مليونا، بينما بلغت مستحقات «المواصلات» لدى الغير بلغت أكثر من 90 مليوناً.

ولفتت المصادر إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق تحسن مطرد في موقعها على سلم التنافسية الدولية من خلال التطوير المتواصل في بيئة الأعمال المحلية بهدف تشجيع المستثمرين والمبادرين من المواطنين وكذلك جذب واستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من خارج الدولة وتعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في مختلف أجهزة وإدارات الدولة والحد من تفشي البيروقراطية وترهل القطاع العام وتدهور انتاجيته.

