مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن إجمالي مخصصات الدعم في ميزانية 2019/2020 بلغ 4 مليارات دينار تمثل 18 في المئة من إجمالي المصروفات وثاني أكبر البنود في الميزانية بعد بند الأجور والرواتب. وقد استأثر دعم الطاقة، وفق تقرير وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2019/2020، بالنصيب الأكبر من مخصصات الدعم حيث بلغت 48% ما يعادل 1.92 مليار دينار، فيما استأثر الدعم التعليمي على 18% والدعم الصحي بنسبة 12 في المئة والدعم الإسكاني بنسبة 9 في المئة. وأوضح التقرير أن بعض الدعومات تفتقر إلى العدالة التوزيعية حيث يستفيد من مخصصاتها بعض من هو في غني عنها ويمثل انحراف مخصصات الدعم تحدياً إضافياً للمالية العامة وتقوم وزارة المالية باعادة دراسته. وفي السياق ذاته، أشار تقرير وزير المالية إلى أن ميزان المدفوعات لدولة الكويت حقق فائضاً قدره 1.1 مليار دينار مقابل 569 مليوناً خلال 2017 والذي انعكس في زيادة قيمة إجمايل الأصول الاحتياطية لدى بنك الكويت المركزي. وضمن إطار أوسع وأشمل، وإضافة إلى ما سبق، فإن التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية للهيئات والمؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية، حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 4.3 مليار دينار خلال عام 2018، مقابل عجز قيمته 2.5 مليار خلال العام السابق.

