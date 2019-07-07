مال وأعمال

«رويترز»: هبطت أسعار الذهب بما يصل 2 في المئة أثناء التعاملات وسجلت أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو وهو ما يقلص احتمالات خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر. وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي 1400.96 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضا واحدا في المئة، بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1386.52 دولارا. وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا على خسارة بنحو واحد في المئة.

