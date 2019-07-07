مال وأعمال

توّج بيت التمويل الكويتي «بيتك» الفائزين في حملة «رحلة 12 مليون ميل تبدأ ببطاقة» الخاصة بحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة ماستركارد مسبقة الدفع، والتي أطلقها بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة.

وحصل الفائز الأول وهو محمد مطلق الدغيم على مليون ميل مجاني، فيما حصل الفائز الثاني وهو هلال محمد الحمادي على 500 الف ميل، والثالث وهو جراح خليفة العتال على 250 الف ميل، والفائزين الرابع والخامس وهما: أشرف عزمي رمضان، وتهاني دميثير العنزي على 125 الف ميل لكل منهما، بالاضافة الى 50 ألف ميل لـ200 عميل جرى الاعلان عن اسمائهم على حساب «بيتك» على انستغرام kfhgroup.

وأقيم حفل التكريم في مكتب نادي «الواحة» التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بحضور مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك» فادي الشالوحي، ونائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في «بيتك» نمر ياسين، ونائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك» خالد السبيعي، وعدد الى جانب مسؤولين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، و«ماستركارد».

وأعرب نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك» خالد السبيعي عن سعادته بنجاح الحملة التي استمرت على مدار 3 شهور، وتضمنت 12 مليون ميل مجاني، كانت من نصيب 205 عملاء، متقدما بالتهنئة للفائزين.

وأضاف في تصريح صحافي: «تتيح بطاقة بيتك نادي الواحة مسبقة الدفع التي يقدمها «بيتك» بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية ونادي «الواحة» لمستخدميها إلى جانب ميزاتها الشرائية والخصومات الفريدة التي تقدمها، ربح أميال من نادي «الواحة» مع كل عملية شراء، يمكن استبدالها للحصول على تذاكر سفر مجانية على متن الخطوط الجوية الكويتية.»

وأشار الى ان العميل حصل على 2000 ميل مجاني عند تفعيل البطاقة لأول مرة، وكان الاصدار مجاني للسنة الأولى خلال فترة الحملة.

وذكر السبيعي أن الحملة تضمنت العديد من المزايا الحصرية لعملاء «بيتك» مستخدمي بطاقة «بيتك نادي الواحة» التي أتاحت أميالا مجانية من «نادي الواحة» التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، عند كل عملية شراء، حيث يمكن استبدال أميال «نادي الواحة» للحصول على تذاكر سفر مجانية من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو لترقية الحجز. ولفت السبيعي الى أن بطاقة «بيتك نادي الواحة» تعتبر من أهم أشكال التعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لخدمة العملاء المشتركين، مؤكدا حرص «بيتك» على أن تكون خدماته ومنتجاته داعمة ومساندة لأعمال وأنشطة الشركات الوطنية بهدف تطوير الاقتصاد الكويتي، وتعزيز قدرات السوق وتنمية أعمال الشركات وإمكاناتها التنافسية، بما يعود بالنفع على المواطن، ويرتقي بمستوى جودة الأداء ومنظومة الخدمات وجهود التنمية الاقتصادية في المجتمع بشكل عام.