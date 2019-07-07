مال وأعمال

نظمت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) للسنة الخامسة على التوالي حملتين للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي.

وقد أقيمت الحملة الأولى في مجمع ديسكفري بمدينة الكويت يوم 1 يوليو والحملة الثانية في مكتب الشركة الرئيسي بمطار الكويت الدولي يوم 2 يوليو ، حيث قام بالتبرع بالدم في الحملتين 48 من موظفي يوباك بالإضافة الى زوار مجمع ديسكفري وذلك لدعم بنك الدم المركزي الكويتي لخدمة المجتمع. وقد تم جمع قرابة 24 لتر دم سيتم استخدامها لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية من فصائل الدم المختلفة.

ويسهم التبرع بالدم في مساعدة الأشخاص المحتاجين إلى عمليات النقل الفوري للدم بعد وقوع الحوادث وكذلك استعادة صحة المرضى الذين يتعافون من الأمراض المعضلة. تؤكد حملة يوباك للتبرع بالدم على التزام الشركة تجاه المجتمع والعمل على خلق تأثير إيجابي ومستدام في حياة حياة الأفراد في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

