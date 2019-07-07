مال وأعمال

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: إن التكنولوجيا المالية تمثل في الوقت الحاضر حجر الزاوية للبنية التحتية المصرفية الحديثة، فضلاً عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة التنافسية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية البريطانية الذي عقد أخيراً في العاصمة البريطانية لندن وذلك بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين، حيث أكدت البحر على أهمية تبني التكنولوجيا المالية FinTech كأداة لتعزيز فرص النمو ولتضمن البقاء في الوقت ذاته بدلاً من اعتبارها أدوات للمنافسة. وأضافت أن النجاح المستقبلي للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا الحديثة حيث يجب على البنوك الالتزام بضخ استثمارات كبيرة تجاه بناء وترسيخ أحدث أسس البنية التحتية إذا كانت ترغب في مواكبة المسار المتسارع لهذا القطاع، موضحة أن هناك تحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التنبؤ بأن استثمارات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تصل إلى 10% من العائدات السنوية كما هي الحال في بعض المؤسسات العالمية الرائدة.

فرص للبناء والازدهار

وأوضحت البحر أن فلسفة بنك الكويت الوطني مغايرة للمفهوم السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن ضرورة تكيف البنوك مع تأثيرات التكنولوجيا المالية، حيث لا يعتبر الوطني التكنولوجيا تهديداً للخدمات المصرفية التقليدية بل هي إحدى السبل التي تساعد على توفير الحلول المناسبة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. وأضافت أنه وفي ظل تكنولوجيات FinTech وBlockchain سيكون هناك فرص واعدة للبناء والازدهار، مضيفة أنه وفي الوقت ذاته يجب أن نبقى متيقظين ونحافظ على الأسبقية في طريقنا نحو استكشاف الوجهات التكنولوجية غير المسبوقة، بدلاً من الدفاع عن الآليات التي عفى عليها الزمن.

المنافسة تولد الابتكار

وقالت البحر إن المنافسة تولد الحاجة إلى الابتكار لذلك يتمثل هدف البنك في تقديم مبادرات مميزة تفوق ما يقدمه البنوك المنافسة، حيث قمنا بالاستثمار في عدد من المنصات المختلفة للمستهلك لتوفير أفضل تجربة للعملاء، وكذلك توفير خيارات جديدة مثل خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه selfie pay وخدمة البطاقات البيومترية، والتأكد من الهوية باستخدام بصمة الأصبع للهواتف الذكية. كما قمنا مؤخرا بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الموبايل لكل من مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات من أجل ضمان قيام العملاء بتنفيذ معاملات مصرفية سهلة وآمنة، وعلاوة على ذلك فإن انضمامنا إلى شبكات GPI و Ripple يسهم أيضاً في سهولة إجراء التحويلات المالية العالمية السريعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة، بما يؤكد إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة لخلق تجربة بنكية رائعة للعملاء تقوم على أسس من الموثوقية واليسر. وبينت البحر أن استراتيجية بنك الكويت الوطني تركز على ثلاث مجالات رئيسية تشمل: أولاً ما يطرحه الابتكار التكنولوجي من تهديد وتعطيل لأنشطة الأعمال، ثانياً: سرعة وتيرة التغيير فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات بفضل ما تقدمه التكنولوجيا المالية، ويأتي ثالثاً: تسهيل جذب ومشاركة العملاء من خلال الخدمات المصرفية الرقمية.

ترسيخ التكنولوجيا المالية

وبينت البحر أن الأسواق الإقليمية تأخذ في الاعتبار أثناء إعادة استثمار الإيرادات وضع اطر البيئة التنظيمية لضمان وصول الأفكار ضمن حاضنة تسمح بتطوريها على نحو فعّال لذلك يجب على البنوك المشاركة في تبني ورعاية البرامج التي تساهم في بلورة الأفكار البراقة، بما في ذلك البرامج المماثلة لبرنامج «فينتك هايف» في دبي ومبادرة «فينتك السعودية» في المملكة ومشروع خليج البحرين «بحرين فينتك باي». أما بالنسبة للكويت، فقد أصدر البنك المركزي مؤخراً إطاراً تنظيمياً لهيكلة التكنولوجيا المالية، لافتة إلى أن اقبال البنوك الكبرى على عقد شراكات في هذا المجل سيساهم في دفع وتعزيز العمليات وعروض الخدمات نحو الانتقال إلى العصر الرقمي.

ثروة من الفرص

وقالت البحر إن هناك ثروة من الفرص كامنة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في الدول العربية، حيث تواصل جهات قوية وفاعلة ظهورها على الساحة خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات والمعاملات كما يشهد على ذلك الطرح الأولي لأسهم شركة نتورك إنترناشيونال وشركة فينابلر الاماراتيين في سوق لندن للأوراق المالية. وأكدت على أن بنك الكويت الوطني لديه تجربة خاصة تتثمل في الاستثمار من خلال ذراعه الاستثماري شركة الوطني للاستثمار في المنصة الرقمية Smart Wealth والتي تعد إحدى المنصات المالية الرقمية المصممة وفقاً لتوصيات أفضل الخبراء الدوليين والتي نتوقع أن تكون المستقبل الحقيقي للاستثمار. ومن جهة أخرى، قالت البحر إن البنوك الكبرى لابد وألا تتنافس في سباق تسلح لشركاء التكنولوجيا المالية، بل يجب أن يظل الاستثمار في مشاريع الجهات الخارجية محسوباً وسليماً من الناحية الاستراتيجية. فتبني بنك الكويت الوطني لتقنية «ريبل نت» على سبيل المثال يدعم أعمالنا المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية، والتي تنطوي على إمكانية تحقيق إيرادات هائلة كما أنها ستعمل بلا شك على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء.

وأكدت البحر على ضرورة أن تبدي البنوك التزامها الجاد تجاه العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية والشركاء من خلال الاستثمار في الأوجه المختلفة للتكنولوجيا المالية، مضيفة أن الوطني حصل على عدد من الجوائز لتميزه في مجال الابتكار المصرفي وخدمات الدفع فيما يعد ذلك خير دليل على التزام البنك تجاه تبني أحدث التقنيات، مشيرة إلى أن تطلعات البنك الاستثمارية لا تنتهي عند ذلك الحد بل تمتد لتشمل نطاقاً أكثر توسعاً وتنوعاً.

واختتمت البحر كلمتها خلال القمة العربية البريطانية الاقتصادية بالقول: «إن التغير في احتياجات العملاء والعوامل الديموغرافية يذكرنا بأهمية مواصلة بذل قصارى جهدنا من أجل إيجاد طرق جديدة لتنمية القطاع المصرفي معاً كشركاء للعمل كيد واحدة وليس كخصوم».

