مال وأعمال

اشاد عدوان العدواني رئيس مجلس إدارة شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع المطورة والمشغلة لمشروع «منتزه البوليفارد» بالشيخ محمد اليوسف الصباح - رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والعاملين بالهيئة على تعاونهم البناء والمثمر لدعم مبادرات القطاع الخاص وطرح الحلول للعديد من معوقات العمل خلال افتتاح وتشغيل منتزه البوليفارد- السالمية ما اسهم في سير نجاح المشروع وتطوير خدماته في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لإدارة المشروع لبناء شراكة ناجحة ومتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال مثل هذه المشاريع المشتركة بما يحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للإستثمار وبما يعود بالخير والنفع على المستثمرين والهيئة و دولة الكويت بشكل عام.

وشدَّد العدواني حرصه على أهمية الاستمرار بهذا النهج الفعّال من التواصل والتعاون المشترك الذي من شأنه أن يعزز إنجاح تلك المشاريع والارتقاء بها لأقصى درجات التميز والنجاح. مؤكداً أن هذه الشراكة الفعالة و التعاون المستمر أدت إلى تمكين رواد منتزه البوليفارد في منطقة السالمية للتمتع بالمساحات الخضراء والبحيرات الصناعية والمجمع التجاري والمطاعم حيث بات معلماً سياحياً وترفيهياً للمواطنين والمقيمين وزوار البلاد.

كما شكر العدواني مبادرة الهيئة الموقرة بتوجيهات ورعاية الشيخ محمد اليوسف الصباح في حملة «ازرع شجرة في وطني» التي تقام في منتزه بوليفارد، وقيامها بتزويد المنتزه بآلاف الشتلات الزراعية التي تم توزيعها على المواطنين والمقيمين لغرسها داخل وخارج مشروع البوليفارد مما يدعم سياسة توسعة المساحات الخضراء في وطننا الحبيب.

