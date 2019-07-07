مال وأعمال

شاركت شركة الحمراء العقارية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إحياء اليوم العالمي للاجئين، وهو حدث سنوي يسلط الضوء على شجاعة وقوة أكثر من70 مليون لاجئ ونازح حول العالم يواجهون الصعاب يوميا.

وقد نالت شركة الحمراء العقارية درعاً تقديرية من قبل رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت، الدكتور سامر حدادين وذلك إشادةً بجهود شركة الحمراء العقارية لمساهمتهم في دعم ومساندة اللاجئين.

وصرح عبدالله المنصور، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية قائلا إن: «في كل دقيقة تمر علينا، يهرب حوالي 20 شخصاً من الحرب أو الاضطهاد أو الإرهاب. في ضوء ذلك، نعتقد أنه من واجبنا جميعاً التعبير عن دعمنا ومساندتنا لهؤلاء والمطالبة بالمساهمة الإنسانية لمساعدة الذين يعيشون في ظروف قاسية. نحن فخورون بالانضمام إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات التي نشاطرها الرأي وسوف نستمر في أن نكون سنداً للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم».

