مال وأعمال

يجري بنك الخليج غدًا السحب الشهري السادس لحساب الراتب لهذا العام، في فرع البنك في الشعب، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد فائز شهر يونيو بجائزة تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب.

ويوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائيًا في السحوبات الشهرية والفوز ب 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «ننتظر هذا اليوم المميز كل شهر، لافتا الى ان حساب الراتب يمنح جميع عملائه مزايا عديدة خلال الشهر حيث سيكون هناك فائز واحد يحصل على جائزة نقدية تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب وسيدخل هذا السحب جميع عملاء حساب الراتب بشكل تلقائي.

يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض بدون فوائد لغاية 10,000 دينار، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.

وبإمكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 25,000 دينار.

