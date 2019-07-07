مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً حددت بموجبه الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان القرار الذي حمل رقم (271) لعام 2019 حدد في مادته الأولى الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها.

واضافت ان شروط الترشح والتجديد هي:

أن يكون موظفاً كويتي الجنسية عاملاً في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة خمس سنوات على الأقل متصلة أو منفصلة.

وبالنسبة لموظفي ادارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب فيشترط - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها بالتعليم العالي.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يجتاز الدورة التدريبية التأهيلية بتقدير جيد على الأقل على ألا يقل معدل اجتياز الدورة لموظفي ادارة مكافحة غسيل الأموال عن جيد جداً.

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول على النحو المبين بهذا القرار.

في حالة تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل معدل الزيارات الميدانية في الأسواق التي قام بها حامل الضبطية القضائية عن خمس عشرة زيارة ميدانية شهرياً، وعلى ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز.

وذكرت «التجارة» ان صفة الضبطية القضائية تسقط نهائياً في حالة افتقاد حاملها لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، مشيرة الى ان من يتم ترشيحه لحمل صفة الضبطية القضائية اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة لمهام اختصاصات الضبطية بأن يقوم بعمله بأمانه واخلاص وأن يحترم القانون واللوائح المنظمة.

واوضحت ان المادة ثالثة نصت على تشكيل لجنة دائمة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من: الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك نائباً للرئيس وممثل من القطاع القانوني لا يقل عن مدير ادارة عضواً وممثل عن قطاع الرقابة التجارية لا يقل عن مدير ادارة عضواً ومدير ادارة التدريب (قطاع الدعم الفني والتخطيط عضواً ومدير ادارة غسل الأموال (قطاع الشئون الفنية وتنمية التجارة) عضواً ومدير ادارة العقار (قطاع الشئون الفنية وتنمية التجارة) عضواً ومدير ادارة الشركات المساهمة (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضواً ومدير ادارة التأمين (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضواً

ومدير ادارة الشئون الادارية (قطاع المالية والادارية) عضواً و مدير ادارة الرقابة والتفتيش عضواً ورئيس قسم المتابعة (المكتب الفني لوكيل الوزارة) مقرراً.

واضافت «التجارة» ان المادة الرابعة حددت اختصاصات ومهام لجنة شؤون الضبطية القضائية وهي:

اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على صفة الضبطية القضائية في أي من قطاعات الوزارة ممن اجتازوا الدورات التدريبية المشار اليها في المادة الثانية بند (5).

متابعة المستوى الفني والتقني لحاملي الضبطية طوال مدة سريانها من خلال التقارير التي يلتزم كل منهم برفعها الى الوكيل المساعد المختص ويحيلها الى اللجنة كل ثلاثة أشهر وتقييمهم خلال هذه الفترة ووضع ترتيب (أ) (ب) (ج) ويتم اخطار الموظف به ثم يتم من خلال تجميع تلك التقييمات التجديد أو رفض التجديد للصفة.

التنسيق المباشر مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لمباشرة القضايا التي ترفع من أو على حاملي الضبطية القضائية.

تيسير سبل حصول من يحملون صفة الضبطية القضائية على المعلومات بالربط مع القطاعات الأخرى أو الوزارات ذات الصلة أو أي جهة وذلك للحصول على المعلومات التي تتعلق بالمضبوطات أو المخالفين.

اقتراح واعداد محتويات البرامج والدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض.

البت في الشكاوى التي ترد لها من أصحاب المحال أو الرؤساء المباشرين ضد من يحملون صفة الضبطية القضائية.

وحول ضوابط مباشرة صفة الضبطية القضائية قللت «التجارة» ان مأمور الضبط القضائي يلتزم بما يلي:

الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام معتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر لأداء المهمة ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي بمحضر عمل مأمور الضبط القضائي ويتم تقديم بيان يومي مثبتاً به تقارير مراجعة موقعاً من مسئول الشركات أو المتاجر أو منافذ البيع التي تم المرور عليها والمتابعة المستمرة لها خلال فترة أداء مهامهم.

تحرير محاضر الضبط ضد أصحاب المنشآت أو الشركات أو المؤسسات أو المديرين دون أن يتم سحب هوية المخالف تحت أي مسمى.

تسليم اشعار بالمراجعة بأرقام مسلسلة من دفتر الاشعارات لمن صدر ضده محضر الضبط يحدد فيه مكان وزمان المراجعة واجراء محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف وفي جميع الأحوال يحق للمخالف اثبات حضوره بطلب يقدم الى المدير أو الى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الاجراءات ولا يجوز بأي حال من الأحوال لمأمور الضبط القضائي الغاء الاشعار أو تجاهله وعدم اتمام الاجراءات بشأن المخالفة الواردة فيه الا بأسباب مبررة يحررها المأمور ويتم اعتمادها من رئيسة المباشر.

عدم استعمال القوة أو التهديد باجراء لا يختص به مع الاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء وأن يطلب اتمام الاجراءات في مخفر الشرطة ان كان لذلك مقتضى.

تحريز المضبوطات وتعيين المخالف حارساً على البضاعة منتهية الصلاحية الى حين ورود نتيجة المختبرات واحالة الأمر الى الجهات القضائية.

الالتزام بعدم التعرض لأي من مرتادي المحل أو أن يتعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة.

مراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك وبانهاء الاجراءات ورفع المحضر مستوفي جميع الاجراءات الى رؤسائه في غضون عشرة أيام على الأكثر والا أعتبر مخالفا لمقتضياته الوظيفية.

الالتزام بحمل هوية صالحة وابرازها عند ضبط تحرير المخالفات.

وجوب أخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ( ثلاث عينات على الأقل) لتحليلها مع مراعاة جميع المواصفات القياسية والقرارات المنظمة لطرق وأساليب أخذ العينات.

وجوب اتخاذ جميع اجراءات الضبط وسحب العينات والاطلاع على ما يتعلق بها في مواجهة المخالف أو من يمثله قانوناً، مع اثبات المستندات المقدمة تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وارفاق صورة منها والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل. وتوقيع المفوض عنه

أو صاحب المنشأة على نموذج أخذ العينات.

وجوب انهاء اجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ أو البدء في الاجراءات ما لم تقتصر ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.

في حالة تنازل الشاكي عن شكواه لازالة أسبابها من المشكو في حقه أو انهاء النزاع صلحا -ما لم تشكل الواقعة جرما جزائيا- يتم اثبات ذلك بمحضر صلح يحرر لهذا الغرض باثبات مضمون الشكوى وتنازل الشاكي عنها وأسباب التنازل ويتم التوقيع عليه من طرفي -النزاع (الشاكي والمشكو في حقه) أو من يمثل أياً منهما بوكالة تخوله التصالح او الاقرار بالصلح.

