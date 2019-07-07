مال وأعمال

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي ضمن مديري إصدار الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة بقيمة 500 مليون دولار لصالح بنك برقان، والتي تعد من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وبعائد يبلغ %5.75، وقابلة للاسترداد بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ الاصدار. وأوضحت «الوطني للاستثمار» في بيان صحافي أن الإصدار يشكّل التزام مباشر وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل مجموعة بنك برقان. هذا ويعتبر بنك برقان ثاني اكبر بنك تقليدي في الكويت وحاصل على التصنيف الائتماني «A3» من شركة موديز لخدمات التصنيف، و«BBB+» من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف و«A+» من شركة فتش لخدمات التصنيف.

وأشارت عن مشاركة كل من بنك HSBC وبنك JP Morgan كمنسقين عالميين للإصدار، فيما عمل كل من شركة الوطني للاستثمار، بنك ABC، بنك Citi، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك JP Morgan وبنك Standard Chartered كمديرين مشتركين للإصدار.

وذكرت أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة لمستثمرين محليين ودوليين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 2.2 مليار دولار او ما يعادل x4.4 اضعاف قيمة الإصدار، والتي سمحت بتوزيع متوازن، وعلى الأخص، تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (51 في المئة)، آسيا (22 في المئة)، أوروبا (26 في المئة)، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (1 في المئة).

وأوضحت أنه تم إصدار الأوراق المالية لإدارة رأسمال البنك والسيولة طويلة الأجل وفقاً لمتطلبات بازل 3 والمتطلبات التنظيمية لبنك الكويت المركزي. وأضافت شركة الوطني للاستثمار أن عملية تسعير الأوراق المالية تمت بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد السعر عند 100 في المئة وبعائد 5.75 في المئة مما يعادل 400.7 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأميركية المستحقة بعد 5 سنوات.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد قائلاً: «نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك برقان في هذا الإصدار الدولي، ويعد استقبال المستثمرين القوي شهادة على سمعة البنك وجاذبيته العالمية في أسواق رأسمال الدين والطلب المستمر للإصدارات الكويتية من قبل المستثمرين الدوليين بشكل عام».

من جانبه قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: «يعكس الطلب الهائل من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، كما يعكس أيضاً قدرة شركة الوطني للاستثمار على تنفيذ المعاملات العالمية بأعلى مستويات الجودة والاحترافية».

