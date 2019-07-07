مال وأعمال

قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة وليد خالد البدر ونواب الرئيس ومجموعة من المسؤولين المباشرين عن هذه المشاريع.

وشملت الزيارة تفقد مواقع العمل في مشاريع الوقود البيئي، وخط الغاز الخامس، ومصنع إزالة الغازات الحمضية الجديد. وتم في مستهل الزيارة تقديم عرض مرئي من قبل المختصين تضمن آخر مستجدات هذه المشاريع، والتحديات التي تواجهها وأفضل الخيارات المتاحة للتعامل معها، إضافة إلى استعراض نسبة الإنجاز في كل منها، حرصا على متابعة تنفيذها وفقا للبرنامج المقرر. كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية اطلع هاشم خلالها على سير العمل في هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى على أرض الواقع.

