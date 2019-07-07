مال وأعمال

تطرق تقرير «الشال» لما أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة في تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019، مشيراً إلى أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (38.7 في المئة للنصف الأول 2018) و40.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.8 في المئة للنصف الأول 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.797 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.600 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 197.222 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 30.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.3 في المئة للفترة نفسها 2018) و20.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.222 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 827.483 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 394.095 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (19.4 في المئة للفترة نفسها 2018) و21.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.038 مليار دينار كويتـي، فـي حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 862.804 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 175.660 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.6 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.9 في المئة مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة (9.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 292.483 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 271.271 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 21.212 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.345 مليارات دينار ، مستحوذين بذلك على 84.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (82.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.986 مليار دينار مستحوذين بذلك على 75.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 358.980 مليون دينار، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.4 في المئة (15.1 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 767.618 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 407.599 ملايين دينار، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (11.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 360.019 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.

