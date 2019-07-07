مال وأعمال

كشف نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة الركب لخدمات النفط والكهرباء سعد القطان عن إطلاق الشركة لأول محطة وقود متنقلة بإنتاج محلي ومواصفات عالمية مطلع العام المقبل2020، مؤكداً أن الركب هي الشركة الأولى في الكويت والشرق الاوسط لصناعة وإنتاج محطات الوقود المتنقلة.

وأضاف القطان في بيان صحافي أن محطات الوقود المتنقلة تعد محطات متكاملة يمكن نقلها وإستخدامها في المواقع التي لا يتوفر بها محطات وقود كالمواقع والمدن النائية والحديثة البنيان والمشاريع قيد الإنشاء ،مشيراً الى أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في الجهات الحكومية وشركات المقاولات والإنشاءات والشركات الصناعية وشركات الشحن والنقل.

وحول المنتجات الممكن توفيرها عن طريق المحطات المتنقلة أفاد القطان أن المحطة المتنقلة تحتوي علي خزانين للوقود كل قسم بحجم 20 ألف لتر من المنتج، موضحاً أنة يمكن تركيب مضخات مزدوجة كي يستطيع المستهلك الإستفادة بنوع أو نوعين بحد أقصى من أنواع الوقود المتوفرة بالسوق .

وأوضح أن الركب حصلت على عديد من الاعتمادات الدولية وعدد من شهادات «الآيزو» في الجودة والسلامة والأمن من الجهات العالمية بناء على المواصفات الحقيقية في المنتج ، بالإضافة الى حصولها على شهادات الجودة «الآيزو» في تصنيع الخزان من الحديد الصلب.

وشدد القطان على الدور الإيجابي والتعاون المثمر مع دائرة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الذي أعطي دعماً لخروج منتج محطات التزود بالوقود المتنقلة الى النور، مشيراً الى أن التواصل شبه اليومي على مدار عام ونصف العام أسهم بدفع عجلة المنتج الوطني للتفوق وفق المواصفات والشروط العالمية في وقت قياسي .

أوضح القطان أن الشركة بصدد افتتاح مقرها الثالث في ولاية تكساس الأميركية بعد فرعي «الكويت الشعيبة الصناعية» و« دبي جبل علي»، موضحاً أن الشركة تلقت دعوة من الجهات المسؤولة عن معرض النفط والغاز في الولايات المتحدة الاميركية وتمت مخاطبة السفارة الاميركية لافتتاح فرع للشركة في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية تكساس لما تملكه من مؤهلات وشهادات عالمية في مجال تصنيع المحطات.

