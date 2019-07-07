مال وأعمال

حذر مسؤولون وخبراء سياحة عبر «النهار» عن وقوع عمليات نصب وتحايل الكتروني مرتقبة لأماكن وهمية في السوق الكويتي على خلفية غياب الوعي لدى العملاء من المواطنين والمقيمين لمواقع البحث الالكتروني التي يتم من خلالها حجز تذاكر الطيران.

وأكدوا في لقاءات متفرقة مع «النهار» حول ظاهرة النصب السياحي وتداعياتها على سوق السياحة والسفر محلياً وعالمياً أن وعي المواطنين والمقيمين بمواقع البحث الالكتروني التي يقومون بالحجز من خلالها ضرورة ملحة وأن التأكد من تلك المواقع مهم للغاية للحفاظ على أموال العملاء ومنع حدوث عمليات النصب عليهم.

وأوضحوا أن 75 في المئة من الحجوزات تتم أون لاين في الوقت الحالي مع ازدياد ظاهرة التجارة الالكترونية وبالتالي فإن وسائل النصب باتت متنوعة والقدرة على ملاحقتها قد تكون صعبة للغاية وتحتاج إلى وعي متزايد في سوق السياحة والسفر.

وأشاروا إلى أن الأزمة الأخيرة التي شهدها السوق والتي سببها 3 شركات مصرية وكويتية، سببها الرئيس بحث العميل عن الأسعار الرخيصة وسعي شركات الطيران لبيع أكبر قدر ممكن من التذاكر، بالإضافة إلى سعي مكاتب العملاء للحصول على مزيد من العمولات دون الاكتراث لأسعار البيع التي يقدمونها للعملاء.

وأكدوا أن الأزمة التي تعاملت معها الجهات الرقابية في كل من مصر والكويت دليل كبير على حرص الجهات المعنية بالعملاء والخوف على سمعة السوق من الدخلاء والمواقع الالكترونية مجهولة المصدر والهوية.

وطالبوا بضرورة إنشاء وزارة للسياحة في الكويت لمزيد من الرقابة وضبط إيقاع السوق والعمل على الترويج السياحي للكويت التي تمتلك الكثير من الإمكانات التي يجعلها قادرة على منافسة الدول الأخرى المجاورة. وفيما يلي التفاصيل..

في البداية، حذر الخبير السياحي كمال كبشة من حدوث عمليات نصب وهمية لمواقع الكترونية غير معلومة المصدر والهوية تقوم بحجز أماكن وهمية للعملاء الباحثين عن الأسعار الرخيصة دون اكتراث لتداعيات الحجز عبر تلك المواقع.

وقال كبشة لـ «النهار» حول ظاهرة النصب السياحي التي يتعرض لها العملاء من مواطنين ومقيمين خلال فترات الصيف أن الكويت بها ما يقارب من 200 موقع بحث إلكتروني يتم من خلالها الحجز أون لاين للعملاء، مستدركاً أن أشهر تلك المواقع هي «ويجو» و«سكاي إسكانر» وكلاهما موقع بحث الكتروني لتجميع مواقع الحجز ويقومان بوضع عروض الشركات السياحية الأقل من الكلفة الحقيقية للتذكرة ما يجعل العملاء يتجهون بقوة للحجز من خلالهما.

وأوضح أن 75 في المئة من حجوزات السفر تتم الكترونياً على المستوى العالمي وذلك في ظل الزيادة الكبيرة والهائلة التي شهدتها التجارة الالكترونية على المستوى العالمي منذ العام 2002 وهو أمر لم يعد بالإمكان لأي جهة في العالم السيطرة عليه أو مراقبته بشكل متزايد على الرغم من التشدد الرقابي الذي تقوم به المنظمة العالمية للطيران المدني على شركات الطيران وحرص الإدارة العامة للطيران المدني على تطبيق قوانين المنظمة وتعليماتها بصرامة كبيرة مع مكاتب السياحة والسفر الموجودة محلياً والبالغ عددها 400 مكتب تقريباً.

الأزمة الأخيرة

وفيما يتعلق بأزمة تذاكر الطيران الأخيرة التي وقع ضحيتها مقيمون ومواطنون في الآونة الأخيرة، أوضح كبشة أن الإشكالية تمت بين 3 أطراف في مصر والكويت وتم رصد مبالغ قدرها 30 مليون جنيه لتعويض المتضررين الذين قاموا بالحجز بناءً على سعر التذكرة الجديد وليس السعر الذي قاموا بالحجز عليه، موضحاً أن الجهات الرقابية المصرية قامت بالتعامل مع الأزمة بمنتهى الحيادية والصرامة والجدية لحماية المتضررين.

وأضاف أن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تقوم بالتعامل بحزم مع أي عمليات نصب يقع ضحيتها مقيمين أو مواطنين وتعاقب المخالفين للقانون على اعتبار أن العميل هو الأهم في المقام الأول.

وأوضح أن اشكالية النصب سببها أن المكاتب تبحث عن البيع للحصول على عمولات أكبر من شركات الطيران والعميل يبحث عند الحجز عن التذاكر الأقل كلفة دون البحث عن سمعة المكتب وأدائه في السوق والتأكد من قدرته على تصدير التذاكر.

شركات التأمين

وقال إن تلك الأزمة أدت لقيام شركة التأمين لعدم تجديد عقدها لشركات الطيران وأيضاً تحويل نظام التسويات البنكية BSP في السوق المصري من أسبوعين إلى أسبوع واحد.

وحول الآليات المطلوبة لتفادي الوقوع في عمليات النصب السياحي، أشار كبشة أن الحيطة والحذر والوعي من قبل العملاء يستلزم عند الحجز من مواقع الكترونية بالنظر إلى فروق الأسعار التي تقدمها تلك المكاتب والعمل في الوقت نفسه على البحث عن الموقع نفسه وسمعته والتأكد منه قبل الدفع حتى لا يتم الدفع من قبل العميل دون الحصول على التذكرة أو تأخرها أو عدم وصولها مطلقاً.

وأوضح إن هناك عمليات نصب عالمية ومتنوعة وتتم من خارج الكويت، حيث تقوم تلك المواقع بشكل احترافي بالنصب على العملاء والحصول على أموالهم خارج الأطر القانونية المتعارف عليها.

رخص الأسعار

ولفت مدير السياحة في شركة ناس للسفر والسياحة إلياس منصور أن سبب حدوث ظاهرة النصب السياحي سببها أن الناس تنخدع أمام رخص العروض وللأسف يقعون ضحية تلك العروض دون أن يعرفوا مصدر الشركة او موقعها في أي دولة.

وأوضح منصور أن أهم الأمور التي يبحث عنها العميل هو رخص الأسعار وعادة ما تحذر مكاتب السفر العملاء من الوقوع ضحية العروض الوهمية، موضحاً أن الشركات المتواجدة في السوق وذات المصداقية تكون أكثر أماناً حتى ولو كانت أغلى من العروض المقدمة على مواقع الكترونية مجهولة المصدر.

واضاف منصور أننا نشاهد في المطار عشرات الحالات الذين تعرضوا للنصب وكانوا مستعدين لدفع اي مبلغ مقابل الحصول على مقاعد في الطائرة، ويبون استعداداً بعد وقوعهم ضحية النصب من قبل تلك المواقع لدفع أي مبالغ مالية لحجز تذاكر طيران.

وأشار إلى أنه لتفادي الوقوع في مثل تلك المشكلات يلزم العمل على عدم الثقة المفرطة في المواقع الوهمية التي تقدم عروضاً وهمية لا أساس لها من الصحة والتدقيق في تلك العروض والتأكد من سلامتها.

غياب القواعد

وأشار الرئيس التنفيذي في شركة مباشر الدولية للفنادق أحمد الحمزاوي أن أزمة تذاكر الطيران الأخيرة تعود لعدم تطبيق القواعد والقوانين الموضوعة من قبل شركات الطيران التي تقوم بتلك العمليات غير القانونية.

وأوضح الحمزاوي في تعليقه على إشكالية تذاكر الطيران الأخيرة بالقول إن الشركتين المصريتين اللتين قامتا بالتعاون مع شركة كويتية، تمت معاقبتهما وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في السوق المصري عبر غلق واحدة وتغريم الشركة الأخرى.

وبين الحمزاوي أن السوق المصري يضم ما يقارب ما بين 2800 إلى 2900 شركة سياحية والإشكالية تتركز فيما يعرف بنظام الدفع BSP وهو النظام الذي تعتمده المنظمة العالمية للطيران المدني «الآياتا» وهو متعارف عليه دولياً. وأشارت إلى أن هذا النظام يطبق لمدة أسبوعين، فيما يتم تطبيقه لمدة أسبوع واحد في الكويت. وأوضح أن الشركتين المصريتين المتورطتين في عملية النصب تم اتخاذ اجراءات عقابية ضدها بغلق واحدة وتغريم أخرى. رداً على ما أثارته «النهار» بشأن عمليات النصب السياحي على مواطنين ومقيمين.

مقومات عديدة

وأشار إلى أن الكويت لديها الكثير من الامكانيات والمقومات السياحية التي تؤهلها لتبوأ مكانة مرموقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى ضرروة إنشاء وزارة سياحة في الكويت على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، مشيرين إلى أن قطاع السياحة والطيران بات ركيزة رئيسة في مصادر الدخل القومي للعديد من الدول ومنها دول خليجية.

واستدرك بالقول إن بعض المكاتب السياحية في الكويت قامت باجراء غير قانوني يتمثل باصدار تذاكر عن طريق رابط مملوك لشركات أخرى تهرباً من دفع مستحقات نظام التصدير المتعارف عليه. وبعدما تعثرت مكاتب السياحة في الكويت في دفع المستحقات عليها للشركتين المصريتين قامت الشركة المصرية بالغاء حجوزات الأفراد.

وأفاد أن هناك إشكالية تواجه قطاع السياحة والطيران في الكويت تتمثل في غياب هيئة أو جهة تنظم وتدير قطاع السياحة والطيران في الكويت باعتباره سوقا واعدا.

إشكالية عالمية

وبدوره، أوضح المدير العام في شركة عالم الصالحية للسياحة والسفر أيمن زنداح أن أزمة تذاكر الطيران الأخيرة ليست مشكلة محلية، بل هي مشكلة عالمية كونها تتواجد على الانترنت الذي لا يمكن للجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة ولا يمكن للقواعد والتعليمات الرقابية الموضوعة وقف تلك الظاهرة.

ولفت زنداح إلى أن المشكلة تحتاج إلى توعية الجمهور بتذاكر الطيران الوهمية أو الرخيصة وأضرارها التي تجعل المستهلك ضحية في نهاية الأمر، وتؤدي في الوقت نفسه إلى الاضرار بقطاع السياحة والطيران داخل الكويت.

وتطرق زنداح إلى أهمية التعامل مع العروض الوهمية بشكل حذر، مشيراً إلى أن هناك مواقع الكترونية غير مرخصة تقوم بوضع عروض مغرية على موقعها للأفراد، مضيفاً أنه مع غياب عناصر الخبرة والإلمام بسوق السياحة والسفر فإن هناك الكثير من الإشكاليات يعانيها السوق وشركات السياحة والطيران وتضر في النهاية وضع القطاع بكامله.

أرخص الأسعار

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كويت ستار للسياحة والسفر وموقع مسافر دوت كوم وليد بو شارود إن المشكلة تكمن في بحث العميل عن أرخص سعر بغض النظر عن الضمان والجودة، لافتاً إلى أن هؤلاء العملاء، يتعرضون في أوقات كثيرة لعمليات نصب من شركات أغلبها خارج الكويت، وبدون تأمين حقيقي للعميل.

وأضاف إن تحديد الوجهة التي سيسافر إليها المواطنون لابد أن تخضع دائماً لـ 3 محددات رئيسة تنبع من قناعات الشخص نفسه وإمكاناته المادية، مشيراً إلى أن أبرز هذه المحددات:-

الأمن والأمان حيث يبحث المسافر دائماً عن الأماكن البعيدة عن مناطق الاضطرابات، فالوجهات التي يوجد بها مشاكل أو ترتبط بمشاكل متوقعة لن تجدها على قائمة تفضيلات المسافرين.

الجو: تحديد الأجواء التي يحتاجها المسافر تُعد عاملاً محورياً في اختيار الوجهة، فهناك من يريد قضاء عطلته في مكان ساحلي، وهذا له وجهات غير من يرغب في قضاء عطلته بأماكن جبلية، أو في زيارة العواصم والتسوق.

الميزانية: الميزانية التي يحددها المسافرون لإنفاقها خلال عطلتهم، تلعب دوراً كبيراً في تحديد الوجهة، وذلك مع تفاوت الميزانيات المحددة، والتي تُنفق في الأساس على أسعار التذاكر، التي تحدد بمداها، وهل هي مباشرة أم ترانزيت، والانتقالات، وصولاً إلى أسعار الفنادق، وارتباطها الوثيق بالمدة التي يرغب المسافر بقضائها خارج الكويت.

وحول الحجوزات داخل الكويت وخارجها، أشار إلى أن الكويت فيها نحو 400 مكتب مرخص، ومثلها غير مرخص إلى جانب الباعة الجائلين (البروكرز) ولتجنب الوقوع في خطأ أو مشكلات عند الحجز ينبغي مراعاة الآتي:

التأكد من أن المكتب مرخص من قبل الإدارة العامة للطيران المدني.

عند الحجز «أونلاين» هناك ترخيص آخر غير مكتب السفر لهذا الأمر صادر عن الإدارة العامة للطيران المدني، وداخل الموقع تجد رقم ترخيص الـ«أونلاين» وشعار الإدارة العامة للطيران المدني.

يفضل الحجز من المواقع والمكاتب الكويتية، وعدم الحجز من خارج الكويت، وذلك لوجودها داخل البلاد، ما يسهل الرجوع إلى الشركة في حال طلب أي تغيير أو الاسترجاع،

او حدوث أي شيء آخر، ناهيك عن السرعة في التعامل.

التأكد من التراخيص، إذ إن بعض المكاتب ترخيصها حجز فنادق فقط، وغير مسموح لها بإصدار التذاكر، ويقومون بمخالفة القانون.

لا يغرنكم السعر في المكاتب والمواقع الخارجية، فلا يكون حسم الاختيار بالسعر الأقل من 10 أو 15 ديناراً.

ربكة كبيرة

وبدوره، أكد المنسق العام لموقع مسافر دوت كوت عمر عاشور أن قيام بعض المواقع بالبيع دون الكلفة الحقيقية لأسعار التذاكر بغرض جمع أكبر قدر من الأموال، أحدث ربكة كبيرة في سوق السفر المحلي، مؤكداً أن بعض المكاتب تضررت كثيراً جراء ذلك.

وأضاف عاشور أن شركات الطيران شاركت في إحداث تلك الأزمة من خلال الوصول مباشرة للعملاء عبر الأون لاين، ما جعل العميل لا يلجأ إلى مكاتب السياحة والسفر المعتمدة والمرخصة، نظراً لفارق السعر بين الحجز عبر الأون لاين والحجز عبر الوسطاء في مكاتب السفر.

وطالب عاشور وزارة الاتصالات بوضع قانون يمنع البيع بأقل من الكلفة، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يعيد الانضباط مرة أخرى إلى سوق السفر في الكويت.

تعديل الأنظمة

تقوم مكاتب السياحة والسفر حالياً بتعديل جميع الأنظمة الخاصة بها لتفادي الوقوع في أزمة تذاكر الطيران الوهمية مرة أخرى وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات شركات الطيران الموجودة.

متابعة مستمرة

أوضحت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني أن مكتب الشكاوى التابع للإدارة يقوم باستقبال كافة الشكاوى الخاصة بالتذاكر الوهمية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، موضحة أنه قام باستقبال ما يزيد عن 900 شكوى من مواطنين ومقيمين ولوجهات سياحية مختلفة.

رقابة على المكاتب

تسعى شركات الطيران الموجودة في الكويت إلى العمل على تعزيز دورها الرقابي على المكاتب السياحية التابعة لها لمنع أي مخالفات تتعارض مع اللوائح والقوانين المنصوص عليها من قبل الإدارة العامة للطيران ووزارة التجارة والصناعة.

معاقبة المتورطين

قامت الإدارة العامة للطيران المدني بمتابعة الظاهرة منذ بدايتها ومعاقبة المتورطين فيها وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون، موضحة أن مثل تلك الحالات يتم توقيع أقصى العقوبات عليها فور وصولها.