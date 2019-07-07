مال وأعمال

ذكر تقرير شركة «Ofeed» ان مستويات الدولار ارتفعت خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوياته منذ أسبوعين بعد أن وجد الدعم من تقرير الوظائف الحكومي الذي صدر عن الولايات المتحدة الأميركية واظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي.

وقد شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً كبيراً عقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي، حيث سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 96.78 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 95.86، مسجلا ارتفاعاً اسبوعياً بنسبة 1.1 في المئة. وقد أعلن الاقتصاد الأميركي نهاية الأسبوع الماضي بيانات عن تقرير الوظائف الحكومي عن شهر يونيو، ليظهر التقرير ارتفاعاً في معدلات البطالة على غير المتوقع، في الوقت الذي شهدت فيه الوظائف الجديدة انتعاشاً كبيراً تخطى التوقعات، هذا واستقر معدل الأجر في الساعة دون تغير عن القراءة السابقة.

أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الماضي ارتفعت بقيمة 224 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 162 ألف وكانت القراءة السابقة بقيمة 75 ألف وظيفة.

بينما شهد معدل البطالة ارتفاعاً في شهر يونيو بنسبة 3.7 في المئة ليأتي أعلى من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المئة، في حين استقر معدل الأجر في الساعة عند المستوى 0.2 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%. من ناحية أخرى فقد انتشرت أصداء الأخبار حول ترشيح الرئيس دونالد ترامب لأعضاء في البنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنهم دعم سياسة النمو ودفع أسعار الفائدة إلى التراجع، حيث أشارت التوقعات إلى أن هذه التغييرات من شأنها أن تسهم في وضع سياسة جديدة لوضع تسهيلات للاستثمار وتشغيل عجلة الإنتاج والاقتراض، من خلال تغيير سياسة الصبر الخاصة بالبنك الفيدرالي والعمل على تخفيض سعر الفائدة بما يتناسب والوضع القائم.

تراجع العملات العالمية

شهد الأسبوع الماضي تراجعات كبيرة في مستويات اليورو والجنيه الإسترليني وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله الدولار نهاية الأسبوع عقب بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأعلى من التوقعات، مما زاد من الضغط السلبي على مستويات اليورو والجنيه الإسترليني.

اليورو انخفض بنسبة 1.4 في المئة خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.1215 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 1.1359.

أما عن الجنيه الإسترليني فقد وسع من خسائره للأسبوع الثاني على التوالي وانخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6 في المئة ليسجل أدنى مستوى عند 1.2497.

شهد الأربعاء الماضي انخفاض قياسي في العائد على السندات الحكومية الأوروبية في أغلب أسواق منطقة اليورو وذلك بعد أن تمت الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي على تعيين كريستين لاغارد كرئيسة جديدة للبنك المركزي الأوروبي.

تراجعت عائدات السندات لأجل عشر سنوات في جميع ارجاء منطقة اليورو بمقدار من 1-3 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي. فمن جانبها وصلت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 0.39 في المئة. في حين تأثرت أيضاً عائدات السندات الفرنسية لعشر سنوات وبلغت 0.079 في المئة والذي مثل أيضاً مستوى انخفاض قياسي جديد.

على صعيدٍ آخر، كان قد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بعد محادثات طويلة أسفرت عن اختيار من سيرأسون المناصب الأربعة العليا في البنك المركزي الأوروبي، وكان من ضمن أبرز هذه الاختيارات هو اختيار الفرنسية كرستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وفود دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية. بالطبع سيكون لاختيار امرأتين لأهم منصبين في الاتحاد تأثير كبير على ما سببته قمة الاتحاد من ضرر وخلافات في منطقة اليورو.

الين الياباني

تراجع الين الياباني للأسبوع الثاني على التوالي وسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين مقابل الدولار، وذلك في ظل تراجع الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن في الأسواق في ظل تزايد الاقبال على الدولار الأميركي عقب بيانات الوظائف الأفضل التي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي. انتهاء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوصلهم إلى هدنة خلال اجتماع رئيسي البلدين على هامش قمة العشرين الأسبوع الماضي، أعادت الهدوء إلى الأسواق بشكل كبير وهو الأمر الذي دفع معه الطلب إلى التراجع على الين الياباني.

هذا وقد ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني وسجل اعلى مستوياته في أسبوعين عند 108.61 وكان قد سجل أدنى مستوى عند 107.53.

