مال وأعمال

في هذا الأسبوع، سيكون اليورو على الأغلب رهن التحركات العامة في الأسواق نظرا لغياب البيانات الاقتصادية المهمة من منطقة اليورو.

ستصدر منطقة اليورو بعض بيانات قطع التصنيع في عدد من الدول الكبرى ولكن تأثير التقارير على حركة اليورو قد يكون محدوداً.

أيضا من الأحداث المهمة هذا الأسبوع هو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو حيث قد يناقشون بعض القضايا المهمة التي عادة ما تشمل القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والميزانيات الحكومية.

أخيرا وليس أخرا، سيعطي محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار تحديد أسعار الفائدة.

