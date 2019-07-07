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انخفاض النفط وارتقاء الذهب


قام الذهب بالارتقاء مرة أخرى بالقرب من أعلى مستوى له مذ ستة سنوات في الأسبوع الماضي ولكنه وجد مقاومة مرة أخرى عند مستوى 1437 دولاراً للأونصة.
هذا الأسبوع، من المحتمل أن تعتمد حركة الذهب على محضر اجتماع الفيدرالي وتصريحات باول وتأثير ذلك على الدولار الأميركي والذي يعتبر من أكثر العوامل تأثيرا في أسعار الذهب العالمية.
أما فيما يتعلق بالنفط، فقد انخفضت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، على الرغم من موافقة أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج، حيث أشار انخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة وسط بوادر ضعف الاقتصاد.
تقرير الحكومة الأميركية الذي سيصدر هذا الأسبوع قد يشير إلى انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 2.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، مما قد يرفع بعض الضغط السلبي الواقع على أسعار النفط.


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