مال وأعمال

سيخضع الدولار لاختبارات جدية هذا الأسبوع حيث سيتم الاعلان هذا الأسبوع عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن شهر يونيو، ومن المتوقع أن يبحث المتداولون عن تفاصيل عملية التصويت من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية بعدما تم التنويه عن احتمالية رفع سعر الفائدة.

يمكن أن يكشف محضر الاجتماع مدى ميل أعضاء اللجنة الفيدرالية نحو رفع سعر الفائدة ما قد يعطي انطباعا عن احتمالية رفع فائدة الاقراض بنهاية الشهر الحالي.

من المقرر أيضا أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. بالنسبة للتقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، فستصدر الولايات المتحدة عدداً من التقارير التي تتضمن إعانات البطالة، لكن تقرير التضخم قد يحظى باهتمام كبير حيث يعكس بشكل كبير امكانية رفع سعر الفائدة من عدمه.

قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر يونيو والتراجع إلى 1.7 في المئة من 1.8 في المئة على أساس سنوي.

تجدر الإشارة أنه أي تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية خاصة بعدما استقرت كل من الولايات المتحدة والصين على إعادة فتح المحادثات التجارية مرة أخرى.

