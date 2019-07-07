مال وأعمال

أشارت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يونيو عن الأسواق المالية الى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2019 بارتفاع مؤشر MSCI للأسواق العالمية بنسبة +3.35 في المئة عن الربع الأول من نفس العام. وفي الأسواق المتقدمة، كان الأداء الأعلى من نصيب البورصة الألمانية ويليها مؤشر S&P 500. وفي الولايات المتحدة الأميركية، حققت الأسهم أرباحاً متواضعة مقارنةً بالربع الأول مع مؤشر S&P 500 والذي حقق ارتفاعاً بنسبة +3.79 في المئة فقط عن الربع الأول وذلك بسبب المخاوف من تطورات العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. أما في أوروبا، حقق مؤشر البورصة الألمانية في الربع الثاني أفضل أداء بإرتفاع قدره +7.57 في المئة عن الربع الأول وذلك بسبب زيادة العرض النقدي كسياسة نقدية في الإتحاد الأوروبي وانتعاش سوق صناعة السيارات خلال الفترة نفسها. وفي المملكة المتحدة، شهد مؤشر FTSE 100 ارتفاعاً بنسبة +2.01 في المئة مقارنةً بالربع الأول، علما بأن الوضع السياسي مبهم بعد استقالة رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» من منصبها في شهر يونيو ولن يتم الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد إلا بحلول نهاية شهر يوليو.

وفي اليابان، كان مؤشر Nikkei 225 ثابت نسبياً وحقق ارتفاعاً بسيطاً بنسبة +0.33 في المئة خلال الربع الثاني، مع تقلص أنشطة التصنيع خلال هذا الربع وضعف الطلب العالمي مما أدى إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد. أما في الصين، انخفض مؤشر Shanghai Composite بنسبة -3.62 في المئة في الربع الثاني بعد فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار حيث أدى ذلك إلى ضعف ثقة المستثمرين. وفي أسواق السلع، انخفض WTI بنسبة -3.34 في المئة خلال الربع الثاني ليغلق عند سعر 58.5 دولاراً للبرميل، كما تراجع كذلك Brent بنسبة -2.97 في المئة ليغلق عند سعر 64.7 دولاراً للبرميل. ويعود سبب انخفاض أسعار النفط الخام للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مما أثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

الأسواق الخليجية

ارتفعت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لمؤشر MSCI GCC IMI بنسبة +0.58 في المئة خلال الربع الثاني وذلك بمساهمة ايجابية من مؤشر بورصة البحرين يليها مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية. كما ارتفع مؤشر السوق البحريني العام بنسبة +4.08 في المئة في الربع الثاني يتقدمها قطاع البنوك بنسبة +6.32 في المئة وقطاع الخدمات بنسبة +5.53 في المئة. سجل مؤشر السوق الكويتي ثاني أفضل أداء بين الأسواق الخليجية، حيث ارتفع بنسبة +3.81 في المئة خلال الربع الثاني بمساهمة ايجابية من قطاع السلع الاستهلاكية حيث ارتفع بنسبة +20.57 في المئة يليه قطاع الاتصالات بنسبة +2.627 في المئة. كما شهد مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة +0.90 في المئة في الربع الثاني مع ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة +16.51 في المئة يليه قطاع التأمين بنسبة +15.14 في المئة. أما في قطر، سجل المؤشر العام لبورصة قطر نسبة +0.69 في المئة في الربع الثاني بفضل الأداء الإيجابي من قطاع المواصلات والنقل الذي ارتفع بنسبة +8.69 في المئة والبنوك بنسبة +6.74 في المئة. كما سجل مؤشر التداول السعودي استقراراً نسبياً، حيث ارتفع بنسبة +0.03 في المئة خلال الربع الثاني، بعد إرتفاع قطاع وسائل الإعلام بنسبة +16.15 في المئة وقطاع المرافق بنسبة +10.21 في المئة. من ناحية أخرى، سجل سوق أبوظبي وسوق سلطنة عمان أسوأ أداءً بين الأسواق، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة -1.87 في المئة خلال الربع الثاني وذلك يعود بشكل رئيس من انخفاض قطاع الخدمات المالية بنسبة -22.97 في المئة وقطاع التأمين بنسبة -11.49 في المئة. كما اض ؤر MSM 30 Indexن-2.48 في المئةاض ملحوظقطاع اوك بنسبة -3.94 في المئة وقطاع ادت بنسبة -3.22 في المئة.

