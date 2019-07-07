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مال وأعمال

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2.8 مليون دينار الاستثمارات المتوقعة للسوق الكويتي


تمت ترقية الكويت إلى سوق ناشئ من قبل MSCI، على أن يتم ضمها إلى المؤشر في شهر مايو من العام 2020 ليشكل وزن السوق الكويتي 0.5 في المئة من المؤشر، ومن المتوقع أن يجذب السوق الكويتي ما قيمته 2.8 من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الترقية تتوقف على إجراء المزيد من الإصلاحات في سوق الأوراق المالية والتي يجب تنفيذها بحلول نهاية عام 2019.
أما بالنسبة المملكة العربية السعودية فقد اجتذبت المملكة ما قيمته 4.5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية قبل إدراجها في MSCI للأسواق الناشئة حسب تقرير شهر مايو، ليصل إجمالي التدفقات إلى 10.8 مليارات دولار حتى الآن هذا العام.


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