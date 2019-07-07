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للعام الرابع على التوالي وبنجاح كبير أطلقت لوياك وبالتعاون مع كلية بابسون الأميركية الرائدة في مجال ريادة الاعمال الاجتماعية برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية» تحت رعاية كل من بنك الكويت الوطني الراعي البلاتيني وشركة«زين»الراعي الذهبي وشركة أجيليتي الراعي البرونزي وباستضافة كريمة من مركز التعليم المستمر في الجامعة الأميركية. في هذا الصدد صرحت العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة لوياك السيدة فادية المرزوق: ان ريادة الأعمال المجتمعية تعتبر من المبادئ الهامة في المجتمعات التي تبحث عن فرص جديدة تعمل على نهضة الاقتصاد، فبدلًا من الاعتماد على المشاريع التقليدية المعتادة يتم اختيار مشروع يعمل على حل مشكلة او أكثر في المجتمع، فمقياس الأداء في البرنامج لا يعتمد على الربح فقط بل بالقيمة الاجتماعية التي يقدمها المشروع للمجتمع، ومن ثم يكون مقدار النجاح بما يحققه المشروع من فائدة للمجتمع إضافة إلى الربح المادي، وتابعت: أشكر كلاً من بنك الكويت الوطني وشركة «زين» وشركة أجيليتي ومركز التعليم المستمر في الجامعة الأميركية على ثقتهم في لوياك ودعمهم المتواصل لهذا البرنامج.

وفي الختام تمنت المرزوق للطلبة المقبولين بالبرنامج تجربة مفيدة تساعد على تطوير مهاراتهم الشخصية، والمهنية لتكون لهم الاساس في النجاح بحياتهم مستقبلا.

من جانبها أكدت السيدة إيمان العمر مدير الابتكار الاجتماعي في لوياك أن هذا البرنامج يقدم للفئة العمرية ما بين 12 و16 عاماً ومدته ستة أسابيع ويعمل على تنمية موهبة الشباب وتحسين ادائهم وتأهيلهم للدخول الى سوق العمل في إطار وضع حلول للمشاكل والظواهر الاجتماعية.

