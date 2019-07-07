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نظمت إدارة «فلوهاوس» كويت الدورة الثانية لتحديات ركوب الامواج بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي حيث شارك 30 متسابقاً ومتسابقة من جميع دول التعاون، وبحضور لفيف من الرياضيين والاعلاميين والقيادات الرياضية .

حيث كان يوما جميلا أن تحتضن الكويت عن طريق فلوهاوس كويت الدورة الثانية لتحديات ركوب الامواج وقاد فريق التحكيم كريست من منظمة فلوتور العالمية حيث قدم كريست من أميركا عرضا استعراضيا بهلوانيا متميزا ابهر فيه جميع المتسابقين في ركوب الامواج وكانت السباقات من بطل الكويت تركي الشايجي وبطل الامارات محمد البلوشي كما توجت تيجان ستورم لفوزها بالمركز الاول من دبي وريان العميري المركز الثاني من الكويت .

وقد قام بتكريم الفائزين حمد الخنيني المدير التنفيذي لفلوهاوس كويت، وأكد الخنيني على أن المسابقة نوع من التحدي لركوب الامواج على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والكويت تحتضن كل المتسابقين كعادتها .

