آخر النهار

تميزت فرقة المسرح الكويتي مجددا من خلال عروض مسرحية «لوسي والعجوز» التي استهلت بها عروض المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي يقام في الكويت عروضه المسرحية الرسمية ضمن دورته السابعة وذلك على خشبة مسرح الدسمة.

«لوسي والعجوز» عرض مسرحي كويتي موجه للطفل وهو من إخراج هاني عبدالصمد وتمثيل مجموعة من نجوم مسرح الطفل يتقدمهم النجم المحبوب عبدالله بهمن وكفاح الرجيب وفهد الخياط والطفلة الموهوبة ملك وخالد الثويني وأمير مطر وناصر الحبيب وعدد آخر من الفنانين في مجال الاستعراضات. وتروي المسرحية قصة بنت مشاغبة اسمها (لوسي) لا تحترم أحدا حتى أمها ولا تحب العلم ولا حتى الحيوانات وفي ليلة شتوية يطرق باب منزلها عجوز فقير يطلب شيئا ليأكله فتقوم (لوسي) بالاستهزاء به وتحاول اهانته وتغلق الباب في وجهه ولا تقدم له المساعدة.وبعد غضب العجوز الحكيم يحاول أن يدخل (لوسي) في اختبار مصيري لمعاقبتها ولتعليمها درسا في احترام الآخرين لتتوالى الأحداث حول كيفية مواجهة لوسي لذلك الاختبار الصعب.

وفي هذا الصدد أشاد المخرج هاني عبدالصمد في تصريح صحافي بالدعم الايجابي الذي قدمته فرقة المسرح الكويتي من أجل مشاركة هذه المسرحية في مهرجان مسرح الطفل العربي بالكويت الذي ينظمة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.ونوه عبدالصمد بروح الفريق الواحد بين عناصر المسرحية الذين كانوا تفرغوا لهذه التجربة المسرحية منذ قرابة الثلاثة أشهر لتقديم تجربة مسرحية تناقش مجموعة من القضايا التربوية والاجتماعية في اطار فني استعراضي محبب للاطفال. وأوضح أن هذا المهرجان بات واحدا من أهم المواعيد المسرحية الخاصة بعروض مسرح الطفل على المستويين المحلي والعربي، مشيرا إلى أن الفرق المتنافسة فيه تعتبر من أهم الفرق المسرحية في العالم العربي في تقديم عروض خاصة بمسرح الطفل بمواصفات فنية وتربوية عالية المستوى.

المسرحية من بطولة فهد الخياط وكفاح الرجيب وخالد الثويني وامير مطر وناصر حبيب والطفلة الموهوبة ملك . تصميم الديكورات للدكتور حسين الحسن وتنفيذ الديكور لمقداد ابراهيم والموثرات الصوتية والموسيقية لهاني عبدالصمد وتصميم الازياء لزينب عبدالسلام وادارة الانتاج لمحمد دشتي والالحان لعبدالله سالم والاشراف العام لمهدي السلمان .

وقد تميز العرض بالاحترافية العالية على صعيد كتابة النص والمضامين وايضا الحلول الاخراجية والسينوغرافيا والاضاءة التي قادها الفنان فاضل النصار . بالاضافة الى الاداء المتنوع لكل من فهد الخياط وخالد الثويني وناصر حبيب وايضا الطفلة الموهوبة ملك التي منحت الشخصية والعرض الكثير من التميز . ويسجل للفنان هاني عبدالصمد مجموعة الحلول البصرية المدهشة التي قدمها والتي ترسخه كواحد من المخرجين الشباب الواعدين والقادم بقوة .

يذكر أن المهرجان العربي لمسرح الطفل في دورته السابعة انطلق أول من أمس الثلاثاء تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد الجبري وتتنافس فيه أربعة عروض مسرحية تستمر حتى 12 يوليو الحالي. ويتخلل المهرجان ثلاث ورش مسرحية من 6 إلى 10 يوليو الحالي تبدأ من الساعة 5 حتى 8 مساء وهي ورشة أطفال «أزياء من تصميمي» من عمر 8 إلى 12 عاما يقدمها بشار الياسين وستقام على مسرح الشامية وكذلك ورشة «الجذاذة الفنية لورشة التحريك» وهي للأطفال من عمر 8 21 عاما سيقدمها حسان السلامي ونهاد التواتي على مسرح الدسمة وورشة «صناعة العراس» وهي للأطفال من عمر 8 إلى 12 ستقدمها جيهان اللجمي على مسرح الدسمة.ويهدف المهرجان الى غرس القيم الثقافية والفنية والتراثية لدى الاطفال مترجما حرص المجلس الوطني على تقديم ما يغذي عقول هذا الجيل القادم من جرعات مسرحية مناسبة يستفيد منها الأطفال والناشئة خلال عطلتهم الصيفية.

