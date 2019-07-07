آخر النهار

القراءة المتأملة لنتائج وحصاد الأعمال المسرحية الخاصة بالطفل التي انطلقت مع عيد الفطر المبارك، تؤكد أن هنالك عدداً من الأعمال استطاعت أن تتجاوز عنق الزجاجة، وتحقيق نسبة إقبال وعوائد إيجابية خلال موسم عيد الفطر المبارك، بل إن عدداً من تلك الأعمال شرعت في جولات خليجية وتحضرللعودة الى جمهور مسرح الطفل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف الطويل.

لقد اقترن هذا الحصاد، بمجموعة من المعادلات الإنتاجية العالية الجودة، أولها وجود النص والفريق والدعم الإنتاجي العالي التميز والعالي الكلفة، والذي يتحرك في جملة من القنوات من بينها الجوانب التسويقية والترويجية.

لقد تطورت صناعة الإنتاج فى مجال مسرح الطفل رغم بعض الملاحظات على (النصوص) بالذات، في مجال الاقتباس ومدى صلاحية بعض النصوص لأطفالنا إلا أننا بكثير من الموضوعية، نشعر بالاعتزاز لما بلغته هذه الصناعة، وللقفزات الكبرى التي راحت تتحقق على صعيد الإنتاج، وتأمين الإمكانات والطاقات والنجوم لتطوير تلك الحرفة.

وفي المقابل، هناك أعمال لم تستطع الصمود للخلل الصريح في معادلات الصناعة، والفهم المتجدد للظروف الراهنة ونجومها ومبدعيها وقبل كل هذا وذاك آليات العلاقة مع الجمهور المتلقي ونقصد الطفل الجديد.

ونؤكد أن الطفل اليوم، يختلف شكلا ومضمونا عن طفل الأمس، لذا فإن نجاحات أعمال اليوم، هي امتداد لنجاحات نجوم اليوم وأعمال اليوم بمواصفات اليوم.. والمرحلة الجديدة من عروض مسرح الطفل.

وعلى المحبة نلتقي

