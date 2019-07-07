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زياد الرحـباني في مهرجان الحمامات التونسي


يحل الموسيقي اللبناني زياد الرحباني ضيفاً على تونس في أغسطس عندما يزورها للمشاركة في مهرجان الحمامات الدولي بدورته الخامسة والخمسين. وقال مدير المهرجان لسعد سعيد في مؤتمر صحافي «نجحنا في برمجة الفنان زياد الرحباني ضمن فعاليات المهرجان.. نتوقع أن يكون حدثاً فنياً كبيراً لأنه بالرغم من مكانة الفنان على المستوى العربي والدولي لكنه يزور تونس لأول مرة ويكون في مهرجان الحمامات». ويقدم الرحباني (63 عاماً) حفلين في مهرجان الحمامات يومي الثاني والثالث من أغسطس.
وكشف مدير المهرجان عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل 30 عرضاً موزعة على 27 سهرة نصيب الفن التونسي منها 16 عرضاً.


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