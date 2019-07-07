إضاءات

صدحت مجموعة بارزة من أهم نجوم الأغنية في العالم العربي بأصواتهم من أجل الكويت الغالية، عبر عدد من المناسبات الوطنية، ومن أبرز تلك الأصوات نشير إلى كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وقائمة طويلة من الأسماء، التي لاتزال أعمالها خالدة في ذاكرة الزمن، وما أحوجنا في هذه المرحلة من تاريخ الكويت أن نحقق مجموعة من الاستعادات التي تعيد تلك الأعمال وتجعلها حاضرة.. ونابضة، عبر قراءة ورؤية بصرية تليق بتلك الأعمال، ومن قبلها تليق باسم الكويت ومسيرتها، ما أحوجنا ونحن نتوقف عند تلك الأعمال أن نعيد كتابتها البصرية برؤية إخراجية تستدعي كل مفردات التطور والاحترافية الفنية لمنح تلك الأعمال مزيداً من الاستمرارية.. والنبض.. والخلود.

لقد تنبه رجال الإعلام في مرحلة التأسيس، والتي تزامنت مع مرحلة الاستقلال إلى أهمية الأغنية العربية ونجومها الكبار، في نهاية الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت مبادرة التعاون مع عدد من الأصوات الخالدة لتقديم أعمال وطنية تحتفي بميلاد الكويت واستقلالها.. فكان التعاون مع عدد مهم من الأسماء.

وإذا كان البعض يتوقف عند عمل أو عملين، فإن ذاكرة الأغنية الكويتية عامرة بالأسماء وأيضاً الأعمال، وقد تخوننا الذاكرة، أيضاً، لذا ، فإننا من خلال هذه القراءة نشرع الباب على عدد من أهم الأعمال وأهم المبدعين الذين تغنوا بالكويت وأبدعوا من أجل درة الخليج العربي.

ونكرر أن المنهجية التي اشتغل عليها صناع الإعلام المؤسس، بالذات، في وزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام سابقاً) وعبر مجموعة من القيادات،و من بينهم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حينما تسلم حقيبة الإعلام، في مطلع الستينيات، وأيضاً المغفور له الشيخ جابر العلي، الذي اشتغل مطولا على هذا الجانب، وهكذا الأمور مع عدد من قيادات الإذاعة والتلفزيون في تلك المرحلة من تاريخ الكويت.

لقد كان ذلك الجيل المؤسس، بمنزلة الحاضنة التي كانت تفكر ببعد مستقبلي خالد كخلود الكويت، لذا جاءت تلك الأعمال التي علينا منحها دفقاً أكبر من الخلود عبر إعادة تقديمها بأشكال وأنماط فنية متعددة تليق بالمشاهد والمستمع اليوم.. وكل يوم.. وزمان مقبل.

وإذا كان وجود قيادات تؤمن بدور الأغنية والمبدع العربي على رأس وزارة الإعلام فإن وجود عدد من السفراء للكويت في القاهرة وبيروت وغيرها من العواصم العربية أسهم أيضاً في تطوير تلك الأفكار، ومن أبرز السفراء الذين يشار لهم بالفضل في تطوير تلك الطموحات والأفكار، نشير إلى السفير الموسيقار حمد الرجيب خلال فكرة تواجده في القاهرة لردح من الزمان. ونتوقف عند عدد من أبرز من غنوا للكويت، وفي المحطة الأولى نتوقف عند كوكب الشرق أم كلثوم والتي قدمت مجموعة من الأعمال ومنها أغنية «يا دارنا يا دار» وهي من كلمات الشاعر أحمد العدواني وألحان الموسيقار رياض السنباطي.

والتي يقول مطلعها:

يا دارنا يا دار

يا منبت الأحرار

يا نجمة للسنا

على جبين المنى

السحر لما دنا

غنى لها الأشعار

يا دارنا يا دار

هذه الأغنية اليوم وبصوت أم كلثوم، ما أحوجنا أن نعيدها.. ونستعيدها.. برؤية إخراجية جديدة وإضافية، ونحن هنا نحترم جهود الفنان المتميز محمد المسباح في إعادة تسجيل الأغنية بصوته الشجي، ولكن ما أحوجنا أن نحافظ على الأصل، وهو لسيدة الغناء العربي، لذا تأتي الدعوة بالمحافظة على الأصل، مع صور إبداعية للكويت الحديثة، وهكذا يتم منح الأغنية خلودها.. ونبضها المتجدد.

كما قدمت أم كلثوم أغنية «أرض الجدود» وهي من كلمات أحمد العدواني وألحان رياض السنباطي أيضاً ونختار منها:

شدا لك المجد وغنى الظفر

فاختال بدو وتباهى حضر

أرض الجدود والليالي سير

ما أشرقت إلا عليك الدير

قالوا الكويت قلت ذا كوكب

تهفو له النجوم حين تنظر

العز في ساحاته منابت

طابت بجانبها وطاب الشجر

أرض الجدود لا برحت للهوى

منازل يخطر فيها القمر

وهذه الأغنية بمفرداتها والحلول اللحنية التي قدمها السنباطي وأيضاً أداء سيدة الأداء تظل بحاجة إلى قراءة بصرية ومشهدية تمنح التجربة الاستمرارية.. بدلا من الذهاب إلى رفوف النسيان.

ومن محطة أم كلثوم ننتقل إلى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي غنى هو الآخر للكويت أغنية «الكويت العربي» من شعر كامل الشناوي وألحان وغناء محمد عبدالوهاب ومنها نختار الكلمات التالية:

كل أرض عربية هي أرضي وامتدادي وطريقي

كل أحلامي الندية هي حلمي وانتفاضات عروقي

فالكويت المستقبل العربي بلدي

وهو روحي ودمي ووالدي وولدي

وله حبي وآمالي وعقلي ويدي

وهذه الأغنية لم تحظ ومنذ تصويرها لأول مرة بتجربة متجددة لإعادة التصوير والإخراج بمضامين تليق بالكويت أولاً.. وباسم هذا المبدع الكبير الذي قدم تجربة غنائية عامرة بالتفرد.

وننتقل في المحطة الثالثة إلى العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ الذي شارك هو الآخر بالغناء للكويت، وأيضاً من ألحان مبدعها في تلك الفترة ومن أغانيه التي قدمها للكويت نشير إلى أغنية «خذني معاك» ومنها نقتطف:

خذني معاك يا هوا آه يا هوا يابو الجناحات

خليني أروح لأحبابي وأقول سلامات

يا سلام يا سلام يا هوا عادت الأيام

وحنسهر تاني مع القمر ومنحكي كلام

وايد النور عناقيد لأحبابي في يوم العيد

يا عمري يا بعد عمري

يا قلبي يا بعد قلبي

يا أهل الكويت

دي عيدكم عيدنا كلنا

كما قدم عبدالحليم حافظ أغنية «من الجهراء للسالمية» ومنها نختار:

من الجهرة للسالمية

رافعين علم الحرية

رايحة قلوب

وجاية قلوب

تهني بعيد الحرية

كويتية.. كويتية

كما لا يمكن نسيان تلك التحفة الغنائية العاطفية التي قدمها عبدالحليم حافظ من ألحان عبدالحميد السيد بعنوان «يا هلي» وهذه أيضاً رغم أنها ليست في المجال الوطني تحتاج لإعادة قراءة إخراجية تمنحها التجديد.. والحضور. على ذات النهج قدمت المطربة نجاة الصغيرة أغنية «يا ساحل الفنطاس» كلمات أحمد مشاري العدواني وألحان حمد الرجيب، ومن الذين تغنوا بحب الكويت نتوقف عند جارة القمر السيدة فيروز والتي قدمت أغنية «العيد يروي» كلمات وألحان الأخوين رحباني ومنها نختار:

العيد يروي ويروي سناها يلثم منها المحيا

غنى الكويت وغنى علاها ويومها الوطني

كما قدمت السيدة فيروز أغنية «مرحبا عيد بلادي» ومنها نختار:

مرحبا عيد بلادي

جئت في الأيام زهر وصبا

ضج في المشرق صوت هاتف

وما أحوجنا أن نتوقف مطولاً عند هذه الأعمال لمكانتها الفنية وقيمتها الإبداعية ودور مبدعيها.

ونذهب إلى مبدعة أخرى هي الفنانة ماجدة الرومي، التي صدحت بأغنية «كويت يا بلد السلام» ومنها ننشد:

كويت يا بلد السلام

يا زينة تزين الأيام

يا واحة الخليج

تفتح باب الآتي للزمن البهيج

وتمضي المفردات والألحان.. والأصوات تصدح عشقاً للكويت، ولأننا أمام نتاجات لا تتكرر مع رحيل عدد من مبدعيها، فما أحوجنا أن نحافظ على الأصل، واستعادته بمواصفات فنية إبداعية متجددة.. على صعيد القراءات الإخراجية البصرية.. وأيضاً المحافظة على نقاء الصوت والصورة.. لأننا في زمن جديد.. زمن يليق بالكويت.

يا دارنا يا دار

يا دارنا يا دار

يا منبت الأحرار

يا نجمة للسنا

على جبين المنى

السحر لما دنا

غنى لها الأشعار

يا دارنا يا دار

التبر في برها

والدر في بحرها

والحب في صدرها

نبع من الأعطار

يا نفحة الأريج

مست عروس الخليج

فجر وروض بهيج

ما أسعد الأطيار

يا دارنا يا دار

يا منبت الأحرار

نعم.. عشقنا ثراك

نعم.. وعشنا فداك

ولكنا في هواك

حامي الحمى والجار

