وطن النهار

لندن - «كونا»: قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الخميس الماضي ان التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران يشكل مصدر قلق للكويت وللمملكة المتحدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لـ (كونا) عقب جلسة المباحثات التي عقدها مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أندرو موريسون في مقر إقامة وزير الخارجية البريطاني.

واشاد الجارالله في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها وزير الدولة البريطاني موريسون الى طهران اخيرا والتي كانت تهدف الى تخفيف حدة التوتر والتصعيد «في هذه المنطقة المهمة من العالم».

وأكد دعم الكويت لجهود بريطانيا في هذا الاتجاه معربا عن امله ان تسهم الجهود الدولية في النأي بمنطقة الخليج عن اي صراعات تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح الجارالله ان لقاءه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط شكل فرصة للتنسيق المشترك بينهما في القضايا الدولية لاسيما في ظل وجود الكويت كعضو غير دائم في مجلس الامن.

من جانبه اكد موريسون في تصريح مماثل ل(كونا) التزام المملكة المتحدة بأمن منطقة الخليج ولاسيما في ظل التوتر الذي تشهده حاليا.

واعتبر ان مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة بين الكويت وبريطانيا تدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام.

وذكر ان مثل هذه الاتفاقيات تعمل ايضا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المتخصصة وترفعها الى مستويات أسمى.

ويضم الوفد المرافق لنائب وزير الخارجية كلا من سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

