وطن النهار

تحقيقا لرؤية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وانطلاقا من توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني، وقع الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع البريطانية في مجال التعاون والتدريب ، وذلك خلال حفل التوقيع على خطة العمل المشتركة لاجتماعات الدورة الرابعة عشرة لاجتماعات لجنة الدفاع في المجموعة التوجيهية الكويتية البريطانية المشتركة التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن.

قام بتوقيع الاتفاقية اللواء جمال محمد الذياب مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني مع نائب مدير منطقة الخليج وايران في وزارة الدفاع البريطانية جايلز أهيرن.

وقال اللواء جمال الذياب ان مذكرة التفاهم تهدف الى الاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير وتقوية قدرات الحرس الوطني تطبيقا لبنود الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الامن اولا) التي تهتم بمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة.

واضاف اللواء الذياب ان المذكرة ستسمح للجانبين بتبادل إقامة الدورات والتمارين العسكرية والاستشارات التخصصية وتبادل المعلومات.

