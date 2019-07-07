وطن النهار

أكد الشيخ صباح الجابر المبارك، أن المهرجانات والمعارض التراثية تلعب دورا كبيرا في تعريف النشء بماضي وتراث وحرف الاجداد التي اندثر بعضها كما أنها حافز لهم لتعلم هذه الحرف والمحافظة عليها، مشيرا إلى وجود طموح كبير في الوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في المعارض التراثية العالمية، مبينا أن هناك جهوداً واضحة للوصول إلى هذه الغاية، حيث حصل أحد أعضاء فريق أكسبو 965 على المركز الأول في معرض «تراثي» بالصين وسيتم تكريمه في أكتوبر المقبل.

وقال الجابر خلال رعايته «مهرجان يا حلو صيفنا بالروضة للتراث والحرف اليدوية 2019» الذي أقامته جمعية الروضة وحولي التعاونية ونظمه فريق إكسبو965 خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدرسة خالد المضف المتوسطة بحضور مختار منطقة الروضة محمد جاسم الحيدر وعدد من أهالي منطقة حولي والروضة، قال ان فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين يحمل على عاتقه مهمة وطنية بقيادة مؤسس الفريق محمد علي كمال للمشاركة العالمية، لذا هناك حرص دائم منا على دعم هذا الكيان الوطني الذي يؤدي دورا رائدا في الحفاظ على التراث الكويتي الأصيل.

وأوضح أن الفريق سيشارك في معارض تراثية عالمية أخرى منها أوزبكستان قريبا، مشيرا إلى أن نجاح تجربة فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية على مدار ال 4 سنوات الماضية جعلت دول الخليج تسعى حاليا لنقل التجربة من خلال التعاون والتنسيق الحالي مع مؤسس الفريق.

وأعرب الجابر عن سعادته الغامرة بإقامة ورعاية وحضور المهرجان، إذ يعكس أصالة وعراقة التراث الكويتي الذي قلما نجده في بلاد أخرى، مشيرا إلى أن الكويت تزخر بعدد كبير من المتاحف والمقتنيات التراثية التي يجب المحافظة عليها فهي بلا شك ثروة وطنية ثمينة، مثمنا مبادرة استضافة المهرجان من رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية المهندس طارق الشراح وأعضاء المجلس الموقرين وفكرة وتنظيم ومشاركة فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية.

الشراكة الحقيقية

من جهته، أكد مؤسس فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والباحث محمد علي كمال، حرص الشيخ صباح الجابر المبارك، على دعم ومساندة الفريق لأداء دوره الوطني في الحفاظ على التراث وحرف الآباء والأجداد الأصيلة وغرس هذه القيمة في نفوس الشباب والنشء خاصة وجميع شرائح المجتمع عامة، مشيرا إلى أن الفريق يضم أكثر من 140 مبدعاً وعاشقاً للتراث الكويتي وباحثين في التراث واللهجة وأدوات صيد الطيور وباحثين في التراث الكويتي بالوثائق والعملات وخطاطين والتشكيل على معادن ومجالات تراثية أخرى كثيرة، شارك منهم حوالي 60 مبدعاً في هذا المهرجان.

وقال: أن «إقامة المهرجان تأكيد واضح على الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني إذ يقام بمبادرة جمعية الروضة وحولي التعاونية وبفكرة وتنظيم ومشاركة فريق إكسبو 965 لخدمة كويتنا الحبيبة عامة وأبناء منطقة الروضة وحولي خاصة من خلال نشر ثقافة الحفاظ على التراث وعرض المقتنيات الأصلية غير المقلدة والحرف النادرة التي تواجه الاندثار حاليا وتعريف أفراد المجتمع بها لاسيما الشباب والنشء.

وأوضح أن المهرجان يتضمن اقامة الدورات وورش العمل للجمهور وتنظيم المسابقات التراثية والمسابقات الغطاوي وتوزيع الجوائز المالية على الجمهور عند الاجابة عن أسئلة المسابقات، مؤكدا مواصلة فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية نشاطاته خلال المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا للتعريف بالتراث الكويتي الأصيل وحرف الأجداد النادرة ورفع اسم الكويت في جميع المحافل.

من ناحيته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار، ان الاتحاد له دور اجتماعي كبير عن طريق دعم الجمعيات على مستوى الكويت ومشاركتهم مهرجاناته، مطالبا التعاونيات بدعم وتنظيم المهرجانات التراثية التي من شأنها احياء التراث الكويتي الاصيل.

من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية المهندس طارق الشراح، أهمية دعم البرامج التراثية التي يشارك فيها الموهوبون من المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المعرض له قيمة ورسالة كبيرة خاصة وهو الأول على مستوى الكويت ومميز لذلك نال اهتماماً واسعاً من مجلس الإدارة.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي مشعل العمران: انه «شارك اكثر من 60 مبدعاً وعاشقاً للتراث من اعضاء الفريق بما لديهم من مقتنيات نادرة اعادتنا إلى ماضي الكويت الجميل، مؤكدا حرص الجمعية على أداء دورها الاجتماعي والثقافي لخدمة أهالي المنطقة، لذا حرصت على تقديم جميع الامكانيات لإنجاح هذا المهرجان الوطني الذي يحمل دلالات ومعاني ترسخ القيم والمبادئ الاصيلة التي جبل عليها الكويتيين.

بدوره، ثمن عضو مجلس إدارة جمعية الروضة ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة وفروع الاستثمار عادل الحبشي: افتتاح ورعاية الشيخ صباح الجابر المبارك الصباح للمهرجان في جمعية الروضة وحولي التعاونية بالشراكة مع فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية، مشيراً إلى الابناء بحاجة لمعرفة تراث اجدادهم وقد لاقى المهرجان حضوراً ونجاحاً باهراً.

