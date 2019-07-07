وطن النهار

شدد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، على أهمية ممارسة المقاهي الشعبية ذات المواقع المميزة دورها المجتمعي المطلوب في ظل التطور المعاصر والحداثة، على ألا تنكر أصالة الماضي، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية لخطة تطوير المقاهي الشعبية تهدف الى خلق وتوفير مكان مناسب يؤدي دوره الترفيهي بجانب التراثي مع الحرص على الربط بين حاضر وماضي الكويت وإبراز التراث الكويتي القديم.

وأعلن الوزير الخراز، خلال ترؤسه اجتماعا مع جمعية المهندسين الكويتية بحضور وكيل وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري والوكلاء المساعدين ومدير الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية المعين طعمة الشمري، عن اتفاق بين الشؤون وجمعية المهندسين على تفاصيل البدء في تنفيذ التصاميم الهندسية لمبنى مقهى السالمية الشعبي المتوقع البدء في تنفيذ مشروع اعادة بنائه قريبا بمشاركة نخبة من المهندسين الكويتيين.

وأشاد الخراز، بالتعاون والشراكة الفعالة بين جمعية المهندسين الكويتية ووزارة الشؤون ومساهمتها في تنفيذ والاشراف على مشاريع الوزارة، مؤكدا أن الجمعية لا تألو جهدا في تحقيق الاهداف التي تطور المباني التابعة للشؤون وتسخير امكانيات شبابها المهندسين المبدعين في هذا المجال، معربا عن شكره للجمعية والمسؤولين عنها لما يقدمونه من تعاون وشراكة حقيقية.

من جانبه، اعرب رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل، عن سعادته بثقة الوزير الغالية في المهندسين الكويتيين، مؤكدا ان التعاون بين الوزارة والجمعية يصب في صالح الوطن وتحديث وتطوير البنية التحتية للوزارة.

