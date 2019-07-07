وطن النهار

أكد الأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة م. أسامة إبراهيم الدعيج ان العمل جار على قدم وساق لاطلاق تصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على الموقع الالكتروني للجهاز، مضيفاً ان القرار 1 لسنة 2019، والذي نشر بخصوص قواعد واجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية هو خلاصة أفضل أنظمة التصنيف الاستشاري في المنطقة والعالم.

جاء ذلك اللقاء المفتوح الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمناقصات المركزية، أخيراً بمقر الاتحاد بجمعية المهندسين، حيث استعرض الدعيج القواعد والاجراءات التي تم نشرها في جريدة الكويت.

ولفت الدعيج إلى ان الجهاز والامانة العامة كجهة رقابية يسعيان لتقديم أفضل ما يمكن للمستشارين المحليين، مضيفاً انه وبالنسبة للممارسات المحدودة التي يتم ترشيح مكاتب معينة لها من قبل الجهة الداعية للمارسة فإن الجهاز يقوم بالمتابعة ودراسة قائمة المرشحين ومن ثم يعطي الرأي المناسب والموافقة عليها.

وأكد ان هذا اللقاء مهم جداً حيث ان التواصل واطلاع اصحاب الشأن على ما تقوم به الامانة العامة ومجلس الإدارة لحل أي مشاكل يمكن أن تواجه تطبيق النظام، مضيفاً اننا وبالتعاون سنتجاوز أي عراقيل أو مشاكل ونحن على استعداد لاتمام هذه الخطوة المهمة لمشاريع التنمية في البلاد.

بدوره قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان: ان اللقاء هو استمرار للتعاون بيننا وبين الجهاز والامانة العامة، لافتا الى ان التواصل مستمر حيث قمنا بتقديم مجموعة من الخطوات المهمة والتي اخذ ببعض منها واننا ماضون للتعاون معهم حتى يتم تطبيق هذا القرار وينفذ عبر الربط الالكتروني خلال الفترة المقبلة.

