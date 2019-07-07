وطن النهار

كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية لدراسة تخصيص اراضٍ لسكن عمال المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع.

ولفت الى ان للبلدية تجربة ناجحة خلال تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصصت له ارض لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.

وأشار المنفوحي في تصريح صحافي بالموازاة مع ما اعلنت عنه وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول دراسة افكار وبدائل بشأن المدن العمالية والتي من بينها مدن عمال «تركيب» تكون ضمن ارض اي مشروع ينفذ وتزال بانتهائه، لحين إنشاء مدن العمال الدائمة، إلى ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة، الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.

وقال ان البلدية من اولى الجهات الحكومية المبادرة بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، مشيرا الى ان هناك مشاريع حكومية اسهمت بتوفير الاراضي اللازمة لسكن عمالها بقرب موقع المشروع في الحد من تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الاراضي لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.

ولفت المنفوحي إلى ان الاجهزة الرقابية من خلال جولاتها رصدت جزءا كبيرا من العزاب المخالفين هم عمال شركات او مصانع وبالتالي فإن الخطوات التي اصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع بتسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع او في حدود المصنع ستسهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص، مضيفا كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لا تزيد عن 10 في المئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لاصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية.

وختم المنفوحي بالاشارة الى ان البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات الى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة ومدى الالتزام الشركات والمصانع بتطبيقها بالشكل الصحيح، او تسكينهم في اماكن أعمالهم لانجاح تجربة البلدية في توفير مساكن عمال الشركات لتنفيذ المشاريع وكذلك عمال المصانع.

